Bugün Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta başlayacak? Toplantının ana gündemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak kabine toplantısının öncelikli gündemi 20 askerimizin şehit düştüğü uçak kazası olacak.

BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI 17 KASIM?

17 Kasım Pazartesi günü kabine toplantısı yapılacak. Beştepe'de yapılacak toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. Terör örgütü PKK'nın çekilme kararının ardından bugün toplantıda değerlendirme yapılacak. Kabine toplantısı bugün 15.00'te başlayacak.

KABİNE TOPLANTISI KONULARI VE ANA GÜNDEMİ

20 askerimizin şehit düştüğü uçak kazası, toplantının ana gündemi olacak. Kaza kırıma sebep olan nedenlerle ilgili çalışmalar değerlendirilecek. Tüm Türkiye'yi ilgilendiren konular bugün toplantıda ele alınacak.

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Toplantı bugün 15.00'te başlayacak. Gazze'ye gönderilecek olan insani yardımlar konuşulurken 20 askerimizin şehit olduğu kaza ile ilgili araştırmalar da yapılacak.