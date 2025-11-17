Menü Kapat
17°
Bugün Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta başlayacak? Toplantının ana gündemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşecek olan kabine toplantısında hangi konuların konuşulacağı merakla beklenirken vatandaşlar bugün kabine toplantısının saatini de araştırdı.

Bugün Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta başlayacak? Toplantının ana gündemi
Cumhurbaşkanı 'ın başkanlığında yapılacak kabine toplantısının öncelikli gündemi 20 askerimizin şehit düştüğü olacak.

BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI 17 KASIM?

17 Kasım Pazartesi günü yapılacak. Beştepe'de yapılacak toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. örgütü 'nın çekilme kararının ardından bugün toplantıda değerlendirme yapılacak. Kabine toplantısı bugün 15.00'te başlayacak.

Bugün Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta başlayacak? Toplantının ana gündemi

KABİNE TOPLANTISI KONULARI VE ANA GÜNDEMİ

20 askerimizin şehit düştüğü uçak kazası, toplantının ana gündemi olacak. Kaza kırıma sebep olan nedenlerle ilgili çalışmalar değerlendirilecek. Tüm Türkiye'yi ilgilendiren konular bugün toplantıda ele alınacak.

Bugün Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta başlayacak? Toplantının ana gündemi

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Toplantı bugün 15.00'te başlayacak. 'ye gönderilecek olan insani yardımlar konuşulurken 20 askerimizin şehit olduğu kaza ile ilgili araştırmalar da yapılacak.

