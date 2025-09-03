Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Motorine dev zam geliyor! Deponuzu hemen doldurun! İşte 3 Eylül akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları uluslararası petrol fiyatlarındaki artışa paralel olarak zamlanıyor. 4 Eylül Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 2,10 TL fiyat artışı bekleniyor. İşte zam öncesi 3 Eylül akaryakıt fiyatları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Motorine dev zam geliyor! Deponuzu hemen doldurun! İşte 3 Eylül akaryakıt fiyatları
KAYNAK:
KARAR
|
GİRİŞ:
03.09.2025
saat ikonu 08:11
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
saat ikonu 09:01

ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların etkisiyle sürücülerin gündeminde. 3 Eylül 2025 Çarşamba günü , motorin ve fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim yapılmazken, sektörden alınan bilgilere göre Perşembe gününden itibaren motorine 2,10 TL zam bekleniyor. Benzinde ise fiyat değişikliği öngörülmüyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar akaryakıt piyasasında yön belirlemeye devam ediyor. Ancak 3 Eylül 2025 Çarşamba günü benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim uygulanmadı.

Motorine dev zam geliyor! Deponuzu hemen doldurun! İşte 3 Eylül akaryakıt fiyatları

MOTORİNE ZAM YOLDA

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, 4 Eylül Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 2,10 TL fiyat artışı bekleniyor. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. İşte 3 Eylül 2025 fiyatları...

Motorine dev zam geliyor! Deponuzu hemen doldurun! İşte 3 Eylül akaryakıt fiyatları

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

Avrupa Yakası:

Benzin 52,84 TL

Motorin 52,15 TL

LPG 26,51 TL

Anadolu Yakası:

Benzin 52,69 TL

Motorin 52,03 TL

LPG 25,88 TL

Motorine dev zam geliyor! Deponuzu hemen doldurun! İşte 3 Eylül akaryakıt fiyatları

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 53,63 TL

Motorin: 53,09 TL

LPG: 26,40 TL

Motorine dev zam geliyor! Deponuzu hemen doldurun! İşte 3 Eylül akaryakıt fiyatları

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 53,95 TL

Motorin: 53,43 TL

LPG: 26,33 TL

ETİKETLER
#döviz kuru
#benzin
#benzin
#akaryakıt
#brent petrol
#akaryakıt fiyatları
#akaryakıt fiyatları
#lpg
#dizel
#Motorin Fiyatı
#Motorin Zammı
#Motorine Zam
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.