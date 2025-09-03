Motorine dev zam geliyor! Deponuzu hemen doldurun! İşte 3 Eylül akaryakıt fiyatları

Brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların etkisiyle akaryakıt fiyatları sürücülerin gündeminde. 3 Eylül 2025 Çarşamba günü benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim yapılmazken, sektörden alınan bilgilere göre Perşembe gününden itibaren motorine 2,10 TL zam bekleniyor. Benzinde ise fiyat değişikliği öngörülmüyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar akaryakıt piyasasında yön belirlemeye devam ediyor. Ancak 3 Eylül 2025 Çarşamba günü benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim uygulanmadı.

MOTORİNE ZAM YOLDA

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, 4 Eylül Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 2,10 TL fiyat artışı bekleniyor. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. İşte 3 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

Avrupa Yakası:

Benzin 52,84 TL

Motorin 52,15 TL

LPG 26,51 TL

Anadolu Yakası:

Benzin 52,69 TL

Motorin 52,03 TL

LPG 25,88 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 53,63 TL

Motorin: 53,09 TL

LPG: 26,40 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 53,95 TL

Motorin: 53,43 TL

LPG: 26,33 TL