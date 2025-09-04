Menü Kapat
28°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Okullar açılıyor: Kırtasiye telaşı başladı

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına çok az bir zaman kaldı. Öğrenciler ve veliler de okul alışverişi heyecanını yaşıyor. Bu hafta birinci sınıfların okula başlamasıyla hareketlenen kırtasiyelerde yoğunluk giderek artıyor. Kırtasiye çalışanları velileri alışveriş için uyardı...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.09.2025
saat ikonu 23:25
|
GÜNCELLEME:
04.09.2025
saat ikonu 23:31

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yeni ders yılının ilk zili Pazartesi günü çalacak. ve velileri, eksiklerini tamamlamak için kırtasiyelerin yolunu tutuyor. Rengarenk ürünlerle dolu raflar arasında bütçelerine uygun seçimler yapmaya çalışan aileler, çocuklarıyla birlikte beğendikleri ürünleri sepetlere dolduruyor.

HAREKETLİLİK ARTTI

'te yeni yılının başlamasına sayılı günler kala öğrenci ve velileri okul alışverişi telaşı sardı. Bu hafta birinci sınıfların okula başlamasıyla hareketlenen kırtasiyelerde yoğunluk arttı. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrenciler ve aileleri malzemelerini heyecan içinde hazırlamaya çalışırken kırtasiye malzemesi satan iş yerlerinde de hareketlilik arttı.

Okullar açılıyor: Kırtasiye telaşı başladı

Listelerini eksiksiz tamamlamak isteyenler, rafları süsleyen rengarenk ürünlerden bütçelerine uygun olanları seçerek alıyor. Öğrenciler, velileri ile birlikte beğendikleri ürünleri sepetlere doldururken, aileler de bütçelerine uygun alışverişin hesabını yapıyor.

Okullar açılıyor: Kırtasiye telaşı başladı

"SON GÜNE BIRAKMAYIN" UYARISI

Kırtasiye çalışanları velilere alışverişlerini son güne bırakmamaları yönünde çağrıda bulundu. Velilere kırtasiye ihtiyaçlarını kırtasiyelerden almaları tavsiyesinde bulunan işletmeciler, okul öncesi hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Okullar açılıyor: Kırtasiye telaşı başladı

Uyum haftasının başlamasıyla kırtasiyelerde hareketliliğin başladığını belirten kırtasiyeci Hasan Çelik, "Pazartesi itibariyle başlayan yeni eğitim öğretim döneminin hazırlık sürecine başladık. Önümüzdeki pazartesi gününden itibaren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili çalacak. Biz de bu kapsamda ürün yelpazemizi genişlettik. Müşterilerimizin de bize vermiş olduğu gereklilik nedeniyle hazırlıklarımızı tamamladık. Pazartesi gününden sonra listelerin gelmesiyle yoğunluğumuz daha da artacak" dedi.

