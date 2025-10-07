Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Pegasus'tan ucuz uçak bileti kampanyası! Tarih ve rotalar belli oldu

Pegasus'un düzenlediği kampanyada yurt dışı biletleri 9 eurodan satışa sunuldu. 7-8 Ekim 2025 tarihlerinde geçerli olacak kampanyadan indirimli bilet alan yolcular, 26 Ekim 2025-28 Mart 2026 tarihleri arasında yolculuk edebilecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Pegasus'tan ucuz uçak bileti kampanyası! Tarih ve rotalar belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2025
saat ikonu 12:20
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
saat ikonu 12:25

Pegasus Havayolları, 7-8 Ekim 2025 tarihlerinde geçerli olacak kapsamında belirli rotaları 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıkardı. Yolcular, 26 Ekim 2025-28 Mart 2026 tarihleri arasında seyahat edecek.

HANGİ HATLARDA GEÇERLİ OLACAK?

Kampanya, İstanbul Sabiha Gökçen, , Antalya ve İzmir çıkışlı birçok yurt dışı hattında geçerli. Avrupa ve Orta Doğu’nun popüler destinasyonlarına uygun fiyatlarla uçmak isteyen yolcular, biletlerini www.flypgs.com ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden satın alabilir.

Kampanyanın Geçerli Olduğu Hatlar:

9€+ vergilerle

İstanbul Sabiha Gökçen-Atina (GR)-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Bahreyn-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Bakü-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Basel-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Batum-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Berlin-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Bratislava-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Bremen-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Bristol-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Bükreş-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Cenevre-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Dortmund-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Duesseldorf-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Erivan-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Frankfurt-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Gence-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Graz-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Hamburg-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Hannover-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Kahire (SPX)-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Köln-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Kuveyt-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Milan-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Münih-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Nice-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Nürnberg-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Prag-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Priştine-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Roma-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Saraybosna-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Sharm El Sheikh-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Sofya-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Stuttgart-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Tiran-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Tuzla-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Üsküp-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Venedik-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Viyana-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Zagrep-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Zürih-İstanbul Sabiha Gökçen

Ankara-Amman-Ankara

Ankara-Bakü-Ankara

Ankara-Berlin-Ankara

Ankara-Duesseldorf-Ankara

Ankara-Frankfurt-Ankara

Ankara-Hamburg-Ankara

Ankara-Köln-Ankara

Ankara-Stuttgart-Ankara

Ankara-Viyana-Ankara

Antalya-Bakü-Antalya

Antalya-Bişkek-Antalya

Antalya-Berlin-Antalya

Antalya-Beyrut-Antalya

Antalya-Billund-Antalya

Antalya-Duesseldorf-Antalya

Antalya-Frankfurt-Antalya

Antalya-Goteborg-Antalya

Antalya-Hamburg-Antalya

Antalya-Hannover-Antalya

Antalya-Helsinki-Antalya

Antalya-Hurghada-Antalya

Antalya-Kahire (SPX)-Antalya

Antalya-Kopenhag-Antalya

Antalya-Köln-Antalya

Antalya-Leipzig-Antalya

Antalya-Münih-Antalya

Antalya-Nürnberg-Antalya

Antalya-Paris-Antalya

Antalya-Sharm El Sheikh-Antalya

ETİKETLER
#kampanya
#istanbul sabiha gökçen havalimanı
#ucuz bilet
#Ankara
#Pegasus Havayolları
#Avrupa Rotaları
#Orta Doğu Rotaları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.