Pegasus'tan ucuz uçak bileti kampanyası! Tarih ve rotalar belli oldu

Pegasus Havayolları, 7-8 Ekim 2025 tarihlerinde geçerli olacak kampanya kapsamında belirli rotaları 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıkardı. Yolcular, 26 Ekim 2025-28 Mart 2026 tarihleri arasında seyahat edecek.
HANGİ HATLARDA GEÇERLİ OLACAK?
Kampanya, İstanbul Sabiha Gökçen, Ankara, Antalya ve İzmir çıkışlı birçok yurt dışı hattında geçerli. Avrupa ve Orta Doğu’nun popüler destinasyonlarına uygun fiyatlarla uçmak isteyen yolcular, biletlerini www.flypgs.com ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden satın alabilir.
Kampanyanın Geçerli Olduğu Hatlar:
9€+ vergilerle
İstanbul Sabiha Gökçen-Atina (GR)-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bahreyn-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bakü-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Basel-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Batum-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Berlin-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bratislava-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bremen-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bristol-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bükreş-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Cenevre-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Dortmund-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Duesseldorf-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Erivan-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Frankfurt-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Gence-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Graz-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Hamburg-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Hannover-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Kahire (SPX)-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Köln-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Kuveyt-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Milan-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Münih-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Nice-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Nürnberg-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Prag-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Priştine-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Roma-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Saraybosna-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Sharm El Sheikh-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Sofya-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Stuttgart-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Tiran-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Tuzla-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Üsküp-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Venedik-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Viyana-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Zagrep-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Zürih-İstanbul Sabiha Gökçen
Ankara-Amman-Ankara
Ankara-Bakü-Ankara
Ankara-Berlin-Ankara
Ankara-Duesseldorf-Ankara
Ankara-Frankfurt-Ankara
Ankara-Hamburg-Ankara
Ankara-Köln-Ankara
Ankara-Stuttgart-Ankara
Ankara-Viyana-Ankara
Antalya-Bakü-Antalya
Antalya-Bişkek-Antalya
Antalya-Berlin-Antalya
Antalya-Beyrut-Antalya
Antalya-Billund-Antalya
Antalya-Duesseldorf-Antalya
Antalya-Frankfurt-Antalya
Antalya-Goteborg-Antalya
Antalya-Hamburg-Antalya
Antalya-Hannover-Antalya
Antalya-Helsinki-Antalya
Antalya-Hurghada-Antalya
Antalya-Kahire (SPX)-Antalya
Antalya-Kopenhag-Antalya
Antalya-Köln-Antalya
Antalya-Leipzig-Antalya
Antalya-Münih-Antalya
Antalya-Nürnberg-Antalya
Antalya-Paris-Antalya
Antalya-Sharm El Sheikh-Antalya