Editor
 | İrem Çınar

Petrol 67 dolar seviyesinde

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 67,45 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 67,84 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 67,37 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,12 artışla 67,45 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 63,86 dolardan işlem gördü. 'na ilişkin gelişmeler, piyasalarda temel gündem olmaya devam ederken petrol fiyatlarındaki kısmi yükselişte, Rusya ile Ukrayna arasında artan çatışmaların yol açtığı arz endişeleri etkili oldu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya ile Ukrayna arasında diplomatik atılım sağlanabileceği konusunda şüpheleri bulunduğunu, mevcut çatışmanın uzun süre devam edebileceğini kaydetti. Merz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'daki savaşı sona erdirme çabalarına rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son eylemlerinin Ukrayna ile müzakerelere olan ilgisizliğini açıkça gösterdiğini söyledi.

Petrol 67 dolar seviyesinde

Cuma günü Avrupa Birliği üyesi 26 ülke, Rusya'nın 27 Ağustos'ta başkent Kiev başta olmak üzere Ukrayna'daki şehirlere düzenlediği saldırıları kınayarak 19'uncu yaptırım paketi çalışmalarını hızlandırdıklarını bildirmişti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülde faiz indirimine gideceği beklentisi de fiyatları yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor. Düşük faiz ortamının ekonomik büyümeyi teşvik edeceği ve petrol talebini artıracağı değerlendiriliyor. Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü () ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 8 ülkenin üretim artışına gideceği beklentisi fiyatların yükselişini sınırlıyor. Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'ın pazar günü bir araya geleceği toplantıda bu yönde karar alacağına dair beklentiler, piyasalarda arz fazlası endişelerini artırıyor.

Bununla birlikte, Trump'ın ek gümrük vergisi tehditlerinin yol açtığı talep endişelerinin de fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskısı sürüyor. Trump'ın Rusya'dan petrol alımı nedeniyle Hindistan'a uygulanan gümrük vergilerini yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkarma kararı 27 Ağustos'ta yürürlüğe girdi. Ancak uzmanlar, bu ek vergilere rağmen Rusya'nın Hindistan'a petrol ihracatında artış bekliyor. Brent petrolde teknik olarak 73,11 doların direnç, 63,81 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

