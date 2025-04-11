Piyasaları sarsacak bitcoin fiyatı tahmini! 250 bin dolara hazırlanın

Kripto para birimi bitcoin baskı altında. Bitcoin fiyatının 250.000 dolara ulaşabileceğine dair cesur bir yeni tahmin geldi. Yoğun piyasa dalgalanmaları ve dijital varlıklara yönelik artan kurumsal ve teknolojik sektör yatırımları arasında bu tahmin dikkat çekti.

Piyasalar tetikteyken 250.000 dolarlık bitcoin fiyat tahmini geldi. Cardano kurucusu Charles Hoskinson, baskın kripto para birimini destekleyecek birden fazla teknoloji odaklı ve ekonomik eğilim nedeniyle Bitcoin'in 250.000 dolara ulaşabileceğine dair cesur bir yeni tahminde bulundu.

250 BİN DOLARLIK BİTCOİN TAHMİNİ GERÇEK OLABİLİR Mİ?

Hoskinson, yapay zekanın, merkezi olmayan teknoloji sistemleriyle birlikte, yakın zamanda internetin geleceğini şekillendireceğini vurguladı. Doğrulanabilir verilere ihtiyaç duyan sofistike yapay zeka modellerinin ilerlemesi, blok zincirini, sahiplik haklarıyla birlikte veri bütünlüğünü vazgeçilmez hale getirecek. Bitcoin en güvenli merkezi olmayan blok zincirini temsil ettiği için, bu mevcut dijital dönüşümden otomatik olarak avantajlar elde edecek.

BİTCOİN 250 BİN DOLARA GİDEBİLİR

Konuyla ilgili TGRT Haber'e konuşan ekonomist Tuna Kaya çarpıcı yorumlarda bulundu.

"Cardano’nun kurucusu ve Ethereum’un kurucu isimlerinden Charles Hoskinson, yaptığı açıklamada Bitcoin’in 2025 yılı sonu itibarıyla 250 bin dolara ulaşabileceğini söyledi. "250 bin dolar, evet." diyen Hoskinson, bu seviyenin hiç de yabana atılacak bir hedef olmadığını savundu.

Ancak piyasaların bu hedefe ulaşmasındaki en büyük engelin, Trump’ın yaratmış olduğu jeopolitik gerilimler olduğuna da dikkat çekti. "Eğer Trump bu gerilimleri yaşatmasaydı, bu hedefi çoktan görebilirdik" dedi.

KISA VADEDE 170 BİN DOLAR DAHA MAKUL

Ekonomist Tuna Kaya'ya göre Bitcoin’in kısa vadede izleyeceği yol ise şu şekilde:

"Bitcoin, önceki zirvesi olan 110 bin doları geçtikten sonra bu yıl sonuna kadar 170 bin dolara kadar yükselebilir.

Bu tahminin arkasındaki nedenler şöyle;

ABD Senatosu’ndan geçmesi beklenen dijital varlık düzenlemeleri

Büyük teknoloji şirketlerinin kripto ödeme sistemlerine yönelmesi

FED’in faiz indirim sürecine girmesi

Ancak jeopolitik risklerin devam etmesi, bu beklentinin gerçekleşmesini zorlaştırabilir. Trump’ın bu siyasi gerilimleri sürdürmesi halinde 170 bin dolar bile zor olabilir.

FED FAİZ İNDİRİR Mİ?

Piyasalarda FED’in faiz indireceğine dair güçlü bir beklenti var. Ancak burada asıl soru şu: “FED neden faiz indiriyor?” Eğer amaç sadece piyasayı canlandırmaksa olumlu. Ancak eğer faiz indirimleri, ekonomik yavaşlama, artan işsizlik ve durgunluk sebebiyle geliyorsa bu durum riskli varlıklar için olumlu olmayabilir.

Son açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesi, piyasalarda FED faiz indirebilir algısını güçlendirmiş durumda. Fakat yatırımcılar, şu an daha çok Trump’ın söylemlerine ve ticaret politikalarına odaklanıyor.

MANİPÜLASYON İDDİALARI GÜVENİ ZEDELİYOR

Kripto para piyasalarındaki ani yükseliş ve düşüşler, manipülasyon iddialarını da beraberinde getirdi. Trump’ın göreve gelmesiyle birlikte kripto varlıklarda sert yükselişler ve ardından sert düşüşler yaşandı. Bu güven erozyonuna neden olabilir. Sadece kripto paralar değil, hisse senedi piyasalarında da benzer oynaklıklar yaşanıyor. Örneğin S&P500 endeksinde %5’e varan düşüşlerin, ertesi gün hızla telafi edilmesi, piyasaların sağlıklı fiyatlanmadığı yönünde endişeler oluştu.

ALTINDA YENİ HEDEF 3400 DOLAR

Jeopolitik risklerin artması, yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendirdi. Sabah saatlerinde 3200 dolar seviyesini aşan ons altın, bu seviyelerde tutunmaya devam ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yükselmesine rağmen altın fiyatlarının da artıyor olması, yatırımcıların riskten kaçındığını gösterdi. Altın, artık tahvillerin yerini alarak bir numaralı güvenli liman konumuna gelecek. Yıl sonuna kadar 3400 dolar hedefinin oldukça makul. Trump’ın mevcut agresif tutumu devam ettikçe altının önü açık."