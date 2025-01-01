SPK yeniden değerleme oranına düzeltme yaptı! Halka arz kriterleri de güncellendi

01 Ocak 2025 14:11 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 14:12

Sermaye Piyasası Kurulu, 2025 yılı için yeniden değerlemeye tabi tutarlarda düzenleme yaptı. SPK, 1 Ocak 2025-31 Aralık 2025 dönemi için yeniden değerleme oranını belirledi. Ayrıca, halka arz başvuruları için aktif büyüklük ve ciro kriterlerini de açıkladı.

Vergiler, cezalar, faturalar... 2025 yılının zamları belli oldu: İşte kalem kalem bizi bekleyen tablo!

Vergiler, cezalar, faturalar... 2025 yılının zamları belli oldu: İşte kalem kalem bizi bekleyen tablo!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2025​ yılı için yeniden değerlemeye tabi tutarlarda düzenleme yaptı. Yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak belirlenirken, halka arz için başvuruda bulunacak şirketler için aranan aktif büyüklük ve ciro kriterlerinde de artışa gidildi.

SPK​ TARAFINDAN YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ

SPK 1 Ocak 2025-31 Aralık 2025 dönemi için yeniden değerleme oranının yüzde 43,93 olmasına karar verdi. Bu oran 1 Ocak 2024-31 Aralık 2024 dönemi için yüzde 58,46 olarak belirlenmişti.

SPK’nın yeniden değerleme oranını düşürmesi, özellikle finansal tabloların güncellenmesinde ve çeşitli mali yükümlülüklerin hesaplanmasında önemli bir rol oynayacak.

HALKA ARZ KRİTERLERİ BELİRLENDİ

SPK kararına göre, halka arz için başvuracak şirketlerde artık 2,4 milyar lira aktif büyüklük ve 1,2 milyar lira ciro şartı aranacak.