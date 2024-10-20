SSK ve Bağkur emeklisi dikkat! Çalışan emeklinin maaşı kesilir mi? Tazminat hesabında 1 yıl detayı

20 Ekim 2024 10:09 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 10:48

EYT düzenlemesinin hayata geçmesinin ardından genç yaşta milyonlarca kişi emekli oldu. Böylece hem emekli olan hem de çalışmaya devam eden kişi sayısı arttı. SSK ve Bağkurlu emekli olduktan sonra maaşında kesinti oluyor mu? Çalışan emekli tazminat alabilir mi? İşte tüm detaylar…

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EYT​ düzenlemesinin yasalaşmasıyla 40’lı yaşlarda ya da 50'li yaşların başında emekli​ olanların sayısı da arttı. Böylece hem emekli olan hem de çalışan​ nüfus sayısı arttı. Çalışan emekli için tazminat​ süreci nasıl işliyor?

EMEKLİ ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR

Çok sayıda emekli ya bir işte çalışıyor ya da kendi işini kurup iş yaşamına devam ediyor. Sabah’ta yer alan habere göre, Tamamlayıcı emeklilik sisteminin olmaması da emeklilerin düşen maaşları karşısında çalışmalarını zorunlu kılıyor. Tamamlayıcı emeklilik sistemiyle çift maaş alınacağı için ileride çalışan emekli sayısı da azalacak. Orta Vadeli Program'da yer alan tamamlayıcı emeklilik sisteminin 2025 yılında devreye alınması bekleniyor.

İZİN​ TAZMİNAT HESAP DİĞER ÇALIŞANLARLA AYNI

Emekli olan çalışan ile diğer çalışanlar arasından herhangi bir fark bulunmuyor. Tüm çalışanların tazminat ve izinleri aynı şekilde hesaplanıyor. Emekli bir çalışan da diğerleri gibi 1 yıl dolduktan sonra işten çıkartılırsa, kanunun tarif ettiği ihbar ve kıdem tazminatını brüt maaş üzerinden alıyor.

Öte yandan izin günleri de diğer çalışanlar gibi kıdeme göre hesaplanıyor. 50 yaşından büyük çalışanlara kıdemine bakılmadan 20 günden az izin verilemiyor. Çalışırken emekli olmak isteyenler istedikleri zaman ayrılıp kıdem tazminatını alabiliyor.

1 YIL ŞARTINA DİKKAT!

Son işyerinde en az bir yıl çalışmış olmak kaydıyla ne kadar kıdemi varsa o kadar tazminat ödeniyor. Daha sonra bir başka iş yerinde de bir yılı doldurup kendi istek ve kusuru dışında çıkartılırsa bu kez ikinci tazminatı da alabiliyor.

Emekli olurken kendi isteği ile istifa eden kişi kıdem tazminatını alabiliyor. Ancak, emekli çalışmaya başladığında istifa ederse para alamıyor. Emekli olduktan sonra tazminatınızı alıp aynı işyerinde devam ederseniz de kıdeminiz sıfırlandığı için yine bir yıl beklemeniz gerekir.

ÇALIŞAN EMEKLİNİN MAAŞI KESİLİR Mİ?