TEDxReset Salon’da önyargılar yıkıldı, zihinler dönüştü

Türkiye’nin ilk TEDx etkinliği olan TEDxReset, 2026 yılına özel bir Salon buluşmasıyla izleyicisiyle buluştu. QNB Kristal Kule’de düzenlenen, ana sponsorluğunu Tedi Eğitim ve Danışmanlığın yaptığı, TEDxReset Salon; farklı disiplinlerden gelen konuşmacıları, çeşitli bakış açıları ve özgün hikâyeleri aynı sahnede bir araya getirerek, önyargıların ötesine geçen bir diyalog zemini oluşturdu. “Önyargıları Yıkmak | Overcoming Prejudice” teması etrafında tasarlanan salon formatı; katılımcıları yalnızca dinleyen konumunda bırakmak yerine, düşünen, sorgulayan ve dönüşen bireyler olma fırsatı verirken aynı zamanda hızla tüketilen fikirler yerine derinlikli paylaşımlara ve farklı bakışların gerçek temas kurabildiği bir diyaloğa alan açtı.

ÖNYARGILAR GERÇEĞİN GERÇEKLEŞME İHTİMALİNİ ERTELİYOR

Etkinlik süresince; önyargıların nasıl ortaya çıktığı, hangi mekanizmalarla güçlendiği ve bireysel tercihlerden kurumsal davranışlara kadar yaşamın pek çok alanını nasıl etkilediği çok boyutlu bir bakışla ele alındı. Bilim, iş dünyası, kişisel deneyimler ve toplumsal dönüşümlerden beslenen içeriklerin yer aldığı TEDxReset Sahnesi’nde; bilim insanı Zülal Tannur, Konda Araştırma Genel Müdürü Aydın Erdem, Akademisyen ve 2002 Best Model Prof. Dr. Ebru Güzel, Allen Carr Türkiye Kurucusu Emre Üstünuçar, Speaker Agency Kurucu Ortağı Esin Aydemir Kasa, Tam Finans İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gülçe Okan, Fütüristler Derneği Başkanı Dr. Hale Cide Demir, E-Adam Kurucu Ortağı Harun Deniz yer aldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan TEDx Reset Salon Küratörü Ali Üstündağ, “Çok masumdum. Ta ki önyargıyla karşılaşana kadar” diyerek önyargıların bireysel ilişkileri, kurum kültürlerini, liderlik anlayışlarını ve toplumsal diyaloğu nasıl derinden etkilediğini anlattı. Girişimci ve Bilim İnsanı Zülal Tannur konuşmasında önyargıların gerçeği kapatmaya yetmediğini sadece onun gerçekleşme ihtimalini ertelediğini söylerken; Speaker Agency Kurucu Ortağı Esin Aydemir ise “Hayatımızın direksiyonuna geçmedikçe hayatımızın emanetçisi oluyoruz” dedi.

ZİHİNSEL DUVARLARI YIKMAK SADECE BİR KARAR

Allen Carr Türkiye Kurucusu Emre Üstünuçar önyargıları ortadan kaldırarak elde edilebilecek kazanımlardan bahsederken; “Filin tamamını gören sigaradan kurtulur” örneğini paylaştı. E-Adam Kurucu Ortağı Harun Deniz ise beton duvarları yıkmanın güç istediğini, zihinsel duvarları yıkmanın ise sadece bir karar olduğunu söyleyerek “Bazı insanlar sizi asla alkışlamayacak. Çünkü sizin yürüdüğünüz yolu onlar hiç denemedi. Denemek istemediler, denemeye cesaret edemediler” dedi.

Başta kadın ve erkek olmak üzere ikilikleri tamamlayan bir tarih söz iken insanların her şeyi kutupsallaştırdığının altını çizen Prof. Dr. Ebru Güzel de “Kolektif hafızamızda yer eden o bütüncül desene biz kadınların dokunma zamanı geldi” dedi. “Kendi sesinizin yankısıyla dünyayı canlandırmanızı diliyorum” diyen Tam Finans İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gülçe Okan, okul koridorlarında yüzümüze yapışan yetersizliğin bakışı veya toplumun her an üzerimize baskıladığı mükemmel ol kaygısı yüzünden her saniye kendimizi yargıladığımızı ve o önyargı mahkemesinden kurtulamadığımızı söyledi.

TEKNOLOJİ GELECEĞE KARŞI ÖNYARGIMIZ

Konda Araştırma Genel Müdürü Aydın Erdem önyargılara karşı önyargılı olunması gerektiğini söyleyerek, önyargıların toksik bir nitelikte olduğunu ve her ne kadar insanı kimi zaman güvende tutsa da kiminle iletişim kurup kuramayacağımızı dahi belirlediğini kaydetti.

Sanayi Devrimi’nden önce insanların teknolojiden korktuğunu söyleyen Fütüristler Derneği Başkanı Dr. Hale Cide Demir, “Teknolojinin onlara getireceklerine değil, götüreceklerine odaklanmışlardı. Şu anda korkuyoruz. O dönemki korkularımız artık işe yaramama, hayatta kalamama, yeryüzünde var olamama korkuları. Bugün de benzer korkularımız var. İnsan beyninde bilinmezle karşılaştığı zaman ya da korktuğunda anında hemen o boşluğu doldurma ihtiyacı hissediliyor. Teknoloji de şu anda geleceğe karşı önyargımız” diye konuştu.

TEDXRESET HAKKINDA

TEDxReset, 2010 yılından bu yana İstanbul’da düzenlenen ve TED’in “paylaşmaya değer fikirler” vizyonunu benimseyen bağımsız bir TEDx organizasyonudur. Yıllar içinde sahnesinde yüzlerce konuşmacıya ve binlerce katılımcıya ev sahipliği yapmış; ilham verici fikirlerin yayılmasına aracılık etmiştir. TEDxReset, yalnızca bir etkinlik değil, aynı zamanda farklı disiplinlerden insanları bir araya getiren, düşünsel etkileşimi teşvik eden ve küresel TEDx topluluğunun güçlü bir parçası olan bir platformdur.

TED HAKKINDA

TED, 1984 yılında “Teknoloji, Eğlence, Tasarım” temaları etrafında başlayan ve günümüzde bilimden sanata, iş dünyasından küresel sorunlara kadar geniş bir yelpazede fikirlerin paylaşıldığı, kâr amacı gütmeyen bir organizasyondur. TED’in sloganı “Ideas Worth Spreading” (Paylaşmaya Değer Fikirler) olup, dünyanın dört bir yanında düzenlenen konferanslar, TEDx etkinlikleri ve çevrim içi video içerikleri aracılığıyla milyonlarca insana ulaşmaktadır.”