Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

TOKİ kura sonuçları için geri sayım… 500 bin sosyal konut teslim tarihleri belli oldu!

Kasım 18, 2025 11:04
1
toki kura sonuclari

TOKİ kura sonuçları için geri sayım başladı. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Dar gelirli vatandaşı ev sahibi yapacak olan projede başvurular 10 Kasım’da başlarken, e-devlet başvuruları 18 Aralık, bankalardan başvurular ise 19 Aralık’ta son bulacak. Ev sahibi olma heyecanı yaşayan vatandaşlar tüm gelişmeleri yakından takip ederken TOKİ kura sonuçları ve sosyal konut teslim tarihleri de gündemden düşmüyor…

2
toki kura sonuclari

TOKİ kura sonuçlarının açıklanmasıyla 81 ilde sosyal konut sahibi olmak isteyen 500 bin kişi hayaline kavuşacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ilk 5 günde TOKİ sosyal konut projesine başvuranların sayısı 3 milyona yaklaştı. İlk etapta T.C. kimlik numarasına göre yapılan başvurular artık tüm vatandaşlara açıldı. Projeye ilişkin süreç hızlı bir şekilde devam ederken TOKİ kura sonuçları ve 500 bin sosyal konut teslim tarihleri de vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor…

3
toki kura sonuclari

BAŞVURULAR TÜM VATANDAŞLARA AÇILDI

Milyonları heyecanlandıran Yüzyılın sosyal konut projesinde 81 ilde inşa edilecek 500 bin TOKİ sosyal konutu için başvurular 10 Kasım Pazartesi günü itibariyle başladı. Yapılan açıklamada başvuruların hem Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlakbank aracılığı ile hem de e-devlet üzerinden yapılabileceği belirtildi. e-devlet’te oluşabilecek yoğunluk nedeniyle de başvurular ilk 5 gün T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapıldı. 15 Kasım itibariyle de e-devlet başvurularındaki T.C. kimlik numarası sınırlaması kaldırıldı ve başvurular tüm vatandaşlara açıldı.

4
toki kura sonuclari

TOKİ SOSYAL KONUT FİYATLARI

TOKİ sosyal konut projesinde inşa edilecek evlerin fiyatları İstanbul ve diğer illerde olmak üzere değişiklik gösteriyor. Aynı zamanda evin oda sayısı ve metrekare bazında büyüklüğü de evin fiyatı ile taksitlerinin farklılık göstermesine yol açıyor.

Buna göre TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde en pahalı evin fiyatı İstanbul’da 80 metrekare 2+1 dairede 2 milyon 950 bin TL olurken, projede en ucuz evin fiyatı Anadolu’da herhangi bir ilde 55 metrekare 1+1 olmak koşuluyla 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi.

İşte İstanbul ve Anadolu’da TOKİ konut fiyatları ve ödeme planları…

5
toki kura sonuclari

İSTANBUL TOKİ KONUT FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

  • 55 metrekare 1+1 evin fiyatı 1 milyon 950 bin TL, taksit 7 bin 313 TL
  • 65 metrekare 2+1 evin fiyatı 2 milyon 450 bin TL, taksit 9 bin 188 TL
  • 80 metrekare 2+1 evin fiyatı 2 milyon 950 bin TL, taksit 11 bin 63 TL

6
toki kura sonuclari

ANADOLU İLLERİNDE TOKİ KONUT FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

  • 55 metrekare 1+1 evin fiyatı 1 milyon 800 bin TL, taksit 6 bin 750 TL
  • 65 metrekare 2+1 evin fiyatı 2 milyon 200 bin TL, taksit 8 bin 250 TL
  • 80 metrekare 2+1 evin fiyatı 2 milyon 650 bin TL, taksit 9 bin 938 TL

7
toki kura sonuclari

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

500 bin TOKİ sosyal konu projesinde inşa ve ihale süreci Kasım 2025’te başlayacak. TOKİ’de hak sahiplerinin belli olacağı kura çekimleri ise 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak. Kurada ismi çıkan vatandaşlar sonraki süreçte sözleşmesini imzalayarak taksitlerini ödemeye başlayacak.

8
toki kura sonuclari

500 BİN SOSYAL KONUT TESLİM TARİHLERİ

TOKİ 500 bin sosyal konutlarında kura sürecinin sona ermesinin ardından konut teslimleri Mart 2027 itibarıyla aşamalı olarak başlayacak.

9
toki kura sonuclari

HANGİ İLDE KAÇ TOKİ KONUTU YAPILACAK?

  • İstanbul: 100 bin
  • Ankara: 30 bin 973
  • İzmir: 21 bin 20
  • Bursa: 17 bin 225
  • Konya: 15 bin 150
  • Gaziantep: 13 bin 890
  • Şanlıurfa: 13 bin 690
  • Hatay: 13 bin 289
  • Antalya: 13 bin 213
  • Adana: 12 bin 400
  • Diyarbakır: 12 bin 165
  • Kocaeli: 10 bin 340
  • Malatya: 9 bin 609
  • Kahramanmaraş: 8 bin 195
  • Mersin: 8 bin 190
  • Manisa: 7 bin 759
  • Kayseri: 7 bin 562
  • Balıkesir: 7 bin 548
  • Aydın: 6 bin 973
  • Tekirdağ: 6 bin 865
  • Van: 6 bin 803
  • Sakarya: 6 bin 633
  • Adıyaman: 6 bin 620
  • Samsun: 6 bin 397
  • Denizli: 6 bin 370
  • Muğla: 6 bin 197
  • Eskişehir: 6 bin 25
  • Mardin: 5 bin 357
  • Erzurum: 4 bin 905
  • Afyon: 4 bin 370
  • Sivas: 3 bin 904
  • Elazığ: 3 bin 825
  • Batman: 3 bin 810
  • Trabzon: 3 bin 734
  • Kütahya: 3 bin 592
  • Tokat: 3 bin 392
  • Ordu: 3 bin 334
  • Çanakkale: 3 bin 276
  • Osmaniye: 2 bin 990
  • Isparta: 2 bin 889
  • Yozgat: 2 bin 858
  • Çorum: 2 bin 867
  • Ağrı: 2 bin 840
  • Niğde: 2 bin 604
  • Amasya: 2 bin 601
  • Uşak: 2 bin 558
  • Edirne: 2 bin 530
  • Düzce: 2 bin 470
  • Kastamonu: 2 bin 380
  • Nevşehir: 2 bin 368
  • Bitlis: 2 bin 363
  • Aksaray: 2 bin 353
  • Kırklareli: 2 bin 255
  • Muş: 2 bin 142
  • Bingöl: 2 bin 72
  • Rize: 2 bin 42
  • Burdur: 2 bin 26
  • Bolu: 1 bin 950
  • Zonguldak: 1 bin 872
  • Yalova: 1 bin 865
  • Erzincan: 1 bin 760
  • Çankırı: 1 bin 753
  • Kars: 1 bin 730
  • Kırıkkale: 1 bin 689
  • Giresun: 1 bin 676
  • Kırşehir: 1 bin 633
  • Siirt: 1 bin 627
  • Bartın: 1 bin 620
  • Karabük: 1 bin 600
  • Hakkari: 1 bin 557
  • Karaman: 1 bin 550
  • Şırnak: 1 bin 492
  • Bilecik: 1 bin 419
  • Iğdır: 1 bin 200
  • Kilis: 1 bin 170
  • Artvin: 1 bin 020
  • Sinop: 947
  • Gümüşhane: 940
  • Tunceli: 775
  • Bayburt: 723
  • Ardahan: 619

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.