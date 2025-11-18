TOKİ kura sonuçları için geri sayım… 500 bin sosyal konut teslim tarihleri belli oldu!

TOKİ SOSYAL KONUT FİYATLARI

TOKİ sosyal konut projesinde inşa edilecek evlerin fiyatları İstanbul ve diğer illerde olmak üzere değişiklik gösteriyor. Aynı zamanda evin oda sayısı ve metrekare bazında büyüklüğü de evin fiyatı ile taksitlerinin farklılık göstermesine yol açıyor.

Buna göre TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde en pahalı evin fiyatı İstanbul’da 80 metrekare 2+1 dairede 2 milyon 950 bin TL olurken, projede en ucuz evin fiyatı Anadolu’da herhangi bir ilde 55 metrekare 1+1 olmak koşuluyla 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi.

İşte İstanbul ve Anadolu’da TOKİ konut fiyatları ve ödeme planları…