TOKİ kura sonuçları için geri sayım… 500 bin sosyal konut teslim tarihleri belli oldu!

TOKİ kura sonuçları için geri sayım başladı. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Dar gelirli vatandaşı ev sahibi yapacak olan projede başvurular 10 Kasım’da başlarken, e-devlet başvuruları 18 Aralık, bankalardan başvurular ise 19 Aralık’ta son bulacak. Ev sahibi olma heyecanı yaşayan vatandaşlar tüm gelişmeleri yakından takip ederken TOKİ kura sonuçları ve sosyal konut teslim tarihleri de gündemden düşmüyor…
TOKİ kura sonuçlarının açıklanmasıyla 81 ilde sosyal konut sahibi olmak isteyen 500 bin kişi hayaline kavuşacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ilk 5 günde TOKİ sosyal konut projesine başvuranların sayısı 3 milyona yaklaştı. İlk etapta T.C. kimlik numarasına göre yapılan başvurular artık tüm vatandaşlara açıldı. Projeye ilişkin süreç hızlı bir şekilde devam ederken TOKİ kura sonuçları ve 500 bin sosyal konut teslim tarihleri de vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor…
Milyonları heyecanlandıran Yüzyılın sosyal konut projesinde 81 ilde inşa edilecek 500 bin TOKİ sosyal konutu için başvurular 10 Kasım Pazartesi günü itibariyle başladı. Yapılan açıklamada başvuruların hem Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlakbank aracılığı ile hem de e-devlet üzerinden yapılabileceği belirtildi. e-devlet’te oluşabilecek yoğunluk nedeniyle de başvurular ilk 5 gün T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapıldı. 15 Kasım itibariyle de e-devlet başvurularındaki T.C. kimlik numarası sınırlaması kaldırıldı ve başvurular tüm vatandaşlara açıldı.
TOKİ sosyal konut projesinde inşa edilecek evlerin fiyatları İstanbul ve diğer illerde olmak üzere değişiklik gösteriyor. Aynı zamanda evin oda sayısı ve metrekare bazında büyüklüğü de evin fiyatı ile taksitlerinin farklılık göstermesine yol açıyor.
Buna göre TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde en pahalı evin fiyatı İstanbul’da 80 metrekare 2+1 dairede 2 milyon 950 bin TL olurken, projede en ucuz evin fiyatı Anadolu’da herhangi bir ilde 55 metrekare 1+1 olmak koşuluyla 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi.
İşte İstanbul ve Anadolu’da TOKİ konut fiyatları ve ödeme planları…
500 bin TOKİ sosyal konu projesinde inşa ve ihale süreci Kasım 2025’te başlayacak. TOKİ’de hak sahiplerinin belli olacağı kura çekimleri ise 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak. Kurada ismi çıkan vatandaşlar sonraki süreçte sözleşmesini imzalayarak taksitlerini ödemeye başlayacak.
TOKİ 500 bin sosyal konutlarında kura sürecinin sona ermesinin ardından konut teslimleri Mart 2027 itibarıyla aşamalı olarak başlayacak.