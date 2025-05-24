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 | Banu İriç

Tüketici hakları güçlendirildi: İnternetten alışveriş yapanlar dikkat

İnternet alışverişlerinde iadeleri de düzenleyen Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde tüketicileri doğrudan ilgilendiren bazı düzenlemelere gidildi. Resmî Gazete’de yayımlanan değişikliklerle, özellikle iade süreçleri ve bilgilendirme yükümlülüklerine ilişkin hükümler güncellendi.

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Tüketici hakları güçlendirildi: İnternetten alışveriş yapanlar dikkat
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.05.2025
saat ikonu 01:44
|
GÜNCELLEME:
24.05.2025
saat ikonu 01:44

Ticaret Bakanlığı, e-ticaret ve uzaktan alışverişlerde tüketiciyi ilgilendiren önemli düzenlemelere imza attı. Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle birlikte, iade sürecine ilişkin yeni kurallar getirildi. Tüketicilerin iade masrafı öderken mağdur edilmesinin önüne geçilerek e-ticaret platformları da daha fazla sorumluluk üstlenmek zorunda kalacak.

Tüketici hakları güçlendirildi: İnternetten alışveriş yapanlar dikkat

12. MADDEDE DEĞİŞİKLİK: İADE MASRAFINDA DÜZENLEME

Değişikliklerin en dikkat çekici bölümü, Yönetmeliğin 12. maddesinde yapıldı. Daha önce tüketiciye iade sürecinde bazı durumlarda masraf yüklenmesinin önünü açan “13. maddenin üçüncü fıkrası hükmü saklı kalmak üzere” ibaresi tamamen yürürlükten kaldırıldı. Aynı maddenin 5. fıkrası ise sil baştan değiştirildi.

Yeni düzenlemeye göre:

-Satıcının iade için belirttiği taşıyıcı kullanıldığında, tüketici hiçbir iade masrafı ödemeyecek.

-Satıcının taşıyıcı bilgisi vermediği durumlarda da tüketiciden ücret talep edilemeyecek.

-Eğer belirtilen taşıyıcının tüketicinin bulunduğu yerde şubesi yoksa, satıcı iade işlemini ücretsiz şekilde kendisi organize etmekle yükümlü olacak.

-Sözleşmenin bir e-ticaret platformu üzerinden kurulduğu durumlarda, taşıyıcı bilgisi eksikse veya tüketici bulunduğu bölgede taşıyıcıya ulaşılamıyorsa, bu sorumluluk aracı hizmet sağlayıcıya ait olacak.

Tüketici hakları güçlendirildi: İnternetten alışveriş yapanlar dikkat

CAYMA HAKKI VE BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ GÜÇLENDİRİLDİ

Yönetmeliğin 5. maddesinde yapılan değişiklikle birlikte, cayma hakkı bulunan durumlarda bu hakkın nasıl kullanılacağına dair bilgiler, açık ve anlaşılır biçimde ön bilgilendirme metinlerinde yer almak zorunda olacak. Ayrıca, tüketicilere tüketici hakem heyeti ya da arabulucuya başvurma koşuluyla tüketici mahkemesine başvurabilecekleri bilgisi verilmesi de zorunlu hale getirildi.

YENİ DÖNEM 2026’DA BAŞLAYACAK

Yapılan tüm değişiklikler, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Uygulamayı Ticaret Bakanlığı yürütecek.

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