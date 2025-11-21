Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Editor
 Murat Makas

Türk doktorları Gambiya'da

Tüm Afrika’nın Dostları Derneği sağlık organizasyonunda yüzlerce hastaya umut oldu.

Türk doktorları Gambiya'da
Haber Merkezi
21.11.2025
21.11.2025
Tüm Afrika’nın Dostları Derneği (TADD), Afrika’daki yardım ve sağlık faaliyetlerine bir yenisini ekledi. Dernek tarafından TIKA destegi ile organize edilen sağlık ekibi, Batı Afrika ülkesi ’da yüzlerce hastaya ücretsiz sunmaya devam ediyor.

Genel cerrahi, anestezi, plastik cerrahi, jinekoloji, üroloji ve kulak burun boğaz (KBB) branşlarından oluşan 19 kişilik uzman ekip, Gambiya’nın iç bölgelerindeki sağlık hizmetine erişimi kısıtlı yüzlerce kişiyi muayene etti. Muayenelerin yanısıra yogun bir şekilde cerrahi operasyonlar gerçekleştiren ekip, ilk 3 günde 44 operasyona imza attı. Bölgeye 52 koli ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.

GÜNTEKİN: “GURURLUYUZ”

Tüm Afrika’nın Dostları Derneği Başkanı Dr. Bilgehan Güntekin, organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada, “Gambiya’da sadece bir hastalıkla değil, sağlık hizmetine erişimdeki eşitsizlikle de mücadele ediyoruz. Bu gönül köprüsü, sadece bir tedavi değil; insan onuruna yakışır bir dokunuş anlamı taşıyor. Ekibimiz burada gönülden çalışıyor. Her bir hastanın gözündeki umut, bizim için tarif edilemez bir mutluluk” dedi.

YETİMHANEYE ZİYARET

Sağlık hizmetlerinin yanında faaliyetlerine de yer veren ekip, Bansang kasabasında bulunan “Samba Tako Yetimhanesi”ni ziyaret etti. Hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan gıda, kıyafet ve hijyen paketleri çocuklara ulaştırıldı.

Ekip üyeleri, “Bu ziyaret bizim için manevi bir sorumluluktu. Kucakladığımız her çocukta kardeşliğin sıcaklığını hissettik” dedi.

“TADD’I TEBRİK EDİYORUZ”

Gambiya Büyükelçisi Sayın Fahri Türker Oba ve TİKA Koordinatörü Sayın Ali Kerim, sağlık ekibini görev yaptıkları Bansang Hastanesi’nde ziyaret etti. Ziyaret sırasında yapılan çalışmalardan dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Oba, “TADD’ın bu anlamlı faaliyetleriyle gurur duyuyoruz. Projenin en başından beri süreci yakından takip ettik. Bölgede kalıcı bir fark oluşturuluyor” dedi.

HOŞ GELDİN YAVUZ SELİM!

Kadın doğum hekimlerinin doğumuna yardımcı olduğu bir bebek de sağlık organizasyonunun unutulmaz anları arasına girdi. Sağlık ekibinin dünyaya gözlerini açan bu minik yavruya verdiği isim “Yavuz Selim” oldu. Doğumu gerçekleştiren doktorlardan biri duygularını şöyle ifade etti:
“Bu bebeğin sağlıklı doğmuş olması, burada yaptığımız tüm çabaların ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gösterdi.”

ZOR OPERASYONLAR YAPILDI

Gambiya’daki sağlık organizasyonu çerçevesinde bir başka önemli başarıya daha imza atıldı. Her iki elinde altı parmakla dünyaya gelen ve sağ elinde iki parmağı yapışık olan üç haftalık bir bebek, Türk plastik cerrah Prof. Dr. Mehmet Dadacı ve ekibinin gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu. Operasyon sonrası açıklama yapan Prof. Dadacı, “Erken müdahale ile bebeğin el fonksiyonlarını büyük oranda korumayı başardık. Bu, sadece tıbbi değil, aynı zamanda insani bir görevdi” dedi.

