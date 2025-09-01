Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Çin'den finansman sağladı

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), Çin Kalkınma Bankası (CDB) ile 200 milyon dolar tutarında finansman anlaşması imzaladığını duyurdu. Bankadan yapılan açıklamaya göre, söz konusu kredi, şirketlerin işletme sermayesi ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla kullandırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, küresel ölçekte güçlü bir kalkınma finansmanı kuruluşu olan Çin Kalkınma Bankası ile kısa süre içerisinde ikinci kez işbirliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirtti.

Öztop, gerçekleştirdikleri anlaşmanın CDB'nin Türkiye'ye duyduğu güveni, TKYB ile paylaşılan ortak vizyonun gücünü ve uzun vadeli işbirliklerine verilen önemi ortaya koyduğunu kaydetti.

Sağlanan 200 milyon dolarlık kredinin, şirketlerin işletme sermayesine katkıda bulunurken aynı zamanda, üretim ve istihdamın güçlenmesine de destek vereceğini anlatan Öztop, 'TKYB olarak, reel sektörün yanında yer almaya ve Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için uluslararası iş birliklerini artırmaya kararlıyız.' ifadesini kullandı.

İklim değişikliğiyle mücadele ve dijital altyapı odaklı projeleri desteklemek amacıyla AIIB ile toplam 200 milyon dolar eşdeğerinde finansman anlaşması imzalayan TKYB, Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesine değer katmaya devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın geri ödeme garantisi kapsamında temin edilen finansman, TKYB ile AIIB arasındaki uzun vadeli işbirliğini güçlendirirken, iklim dostu altyapı ve teknolojik yeniliklerin ülke genelinde ölçeklenmesi yolunda önemli bir adımı temsil ediyor.