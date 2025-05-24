Türkiye'de en büyük evler hangi şehirde? İstanbul'un 4 yıllık kaybı dikkat çekti

Türkiye’de evler neden giderek küçülüyor? İstanbul’da bir dönem büyüyen konutlar son yıllarda hızla metrekare kaybederken, en geniş evlerin -bulunduğu il dikkat çekti. TÜİK verileri, hem konutta hem de ticari binalarda daralma eğiliminin derinleştiğini ortaya koyuyor. İşte detaylar...

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 yılı ilk çeyreğine ilişkin yapı izin verileri, konutlarda küçülme eğiliminin sürdüğünü ortaya koydu. Türkiye genelinde hem müstakil evlerde hem de apartman dairelerinde kullanım alanı daralırken, İstanbul özelinde ise son yıllarda evlerin ortalama büyüklüğünde belirgin bir düşüş dikkat çekti.

İSTANBUL'DA 4 YILDA YAKLAŞIK 17 METREKARELİK KAYIP

TÜİK verilerine göre, İstanbul’da 2021 yılında ortalama 114 metrekareye kadar çıkan apartman dairesi büyüklüğü, 2025 itibarıyla 97,45 metrekareye kadar geriledi. Özellikle 2020 ve 2021’de pandemi etkisiyle geniş alanlı konutlara talep artarken, sonraki yıllarda metrekarelerin küçülmeye başladığı görülüyor. 2024 sonunda 96 metrekareye kadar düşen bu ortalama, 2025'in ilk çeyreğinde yatay seyrederek 97 metrekare seviyelerinde kaldı.

Müstakil konutlarda da benzer bir trend izleniyor. 2023’te yaklaşık 236 metrekareye ulaşan müstakil ev büyüklükleri, 2025'te 200 metrekareye gerileyerek son yılların en düşük seviyelerinden birine indi.

EN BÜYÜK EVLER ŞAŞIRTTI: ŞIRNAK BİRİNCİ SIRADA

Türkiye genelinde konut büyüklüğünde ilk beşi oluşturan iller ise dikkat çekici. En büyük evlerin bulunduğu il 152,96 metrekare ortalamayla Şırnak oldu. Şırnak’ı Kayseri (143,37 metrekare), Kırşehir (142,3 metrekare), Erzurum (138,98 metrekare) ve Gaziantep (127,25 metrekare) izledi.

Buna karşılık, en küçük konut metrekarelerine sahip iller ise 75 metrekare ile Hakkari, ardından Bilecik (75,21 metrekare), Iğdır (77,29 metrekare), Burdur (81,59 metrekare) ve Tekirdağ (82,45 metrekare) olarak sıralandı.

TİCARİ BİNALARDA DA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ

İkamet dışı binalarda da benzer bir daralma gözleniyor. Sanayi ve depo binalarında izinler, pandemi başlangıcından bu yana en düşük seviyeye gerilerken; ofis, işyeri ve ticari alanlardaki ruhsat talepleri de düşüş trendinde. 2023'te toparlanma sinyali veren toptan ve perakende ticaret binaları, 2025'te en düşük seviyesine indi. Kamunun yaptığı eğitim, sağlık ve sosyal hizmet binaları da 2020 sonrasının en düşük rakamlarını gördü.

Konut metrekarelerindeki bu daralma, artan maliyetler, arsa kısıtlılığı ve kentleşme baskısı gibi birçok faktörle birlikte değerlendiriliyor.