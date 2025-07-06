Türkiye’de telefon pazarı daralıyor: Yurt dışı cihazlara yüzde 82’lik fren

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 2024 yılı faaliyet raporu, Türkiye'deki mobil cihaz pazarında yaşanan çarpıcı değişimleri gözler önüne serdi. Özellikle artan IMEI kayıt ücretleri, vatandaşların yurt dışından telefon getirme konusunda geri adım atmasına neden olurken, bu durum iç pazara da pozitif bir katkı sağlamadı.

YURT DIŞINDAN TELEFON GETİRME DÖNEMİ BİTİYOR MU?

BTK verilerine göre, 2024’te yurt dışından getirilen telefon sayısı sert şekilde düştü. Yalnızca 161 bin 136 adet cihaz için IMEI kaydı yapıldı. Bu rakam, 2023’te 892 bin 501 idi. Yani sadece bir yılda yaklaşık yüzde 82’lik bir düşüş yaşandı.



Bu keskin gerilemenin arkasındaki temel neden ise oldukça açık: IMEI kayıt ücreti 2024 itibarıyla 31 bin 692 TL’ye çıktı. Hal böyle olunca, yurt dışından telefon getirmenin cazibesi kalmadı. Kullanıcılar hem maliyet hem de kayıt süreci nedeniyle bu seçeneği büyük ölçüde terk etti.

İÇ PAZAR DA DURGUN: SATIŞLAR VE ÜRETİM AZALDI

Dikkat çeken bir diğer detay ise iç pazardaki düşüş. 2023’te Türkiye’de kullanımda olan IMEI kayıtlı cihaz sayısı 16 milyon 692 bin 189 iken, bu rakam 2024’te 15 milyon 629 bin 448 oldu. Yani sadece ithalat değil, üretim ve satışta da düşüş söz konusu.



Türkiye’de üretim yoluyla kayıt altına alınan cihaz sayısı da 6 milyon 887 binden, 6 milyon 214 bine geriledi. 2024 yılı genelinde toplamda kayıt altına alınan akıllı telefon sayısı ise 11 milyon 299 bin olarak açıklandı.

PAZAR EĞİLİMLERİ DEĞİŞİYOR: APPLE YÜKSELİYOR, SAMSUNG VE REDMİ GERİLİYOR

BTK’nın marka bazlı verileri, kullanıcıların hangi markalara yöneldiğini de ortaya koydu. Özellikle Apple’ın öne çıktığı görülürken, Samsung ve Redmi gibi popüler markalarda düşüş dikkat çekti.



•Samsung: 3 milyon 639 binden → 3 milyon 178 bine

•Redmi: 1 milyon 832 binden → 1 milyon 796 bine

•Apple: 3 milyon 181 binden → 3 milyon 287 bine yükseldi

