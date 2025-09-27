Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Türkiye'den ilaç atağı: 9 milyar dolardan fazla ihracat

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Özel Ticaret Sistemi verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin eczacılık ürünleri ihracatı 2020'de 1 milyar 699 milyon 296 bin dolar, 2021'de 1 milyar 678 milyon 161 bin dolar ve 2022'de 1 milyar 683 milyon 471 bin dolar oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.09.2025
saat ikonu 16:10
|
GÜNCELLEME:
27.09.2025
saat ikonu 16:10

İstatistik Kurumunun () Özel Ticaret Sistemi verileri açıklandı. Rapora göre Türkiye'nin eczacılık ürünleri ihracatı, 5 yılda 9 milyar 117 milyon 595 bin dolara ulaşırken, bu dönemde yapılan dış satımda 2,2 milyar dolarla başı çekti. Bu rakam, 2023'te 1 milyar 980 milyon 811 bin dolara çıktı. İhracat, geçen yıl ise 2 milyar 75 milyon 855 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'den ilaç atağı: 9 milyar dolardan fazla ihracat

Böylece Türkiye, 2020-2024 döneminde 9 milyar 117 milyon 595 bin dolarlık eczacılık ürünleri ihracatı yaptı. Söz konusu ürünlerdeki ithalat tutarı ise 26 milyar 56 milyon 780 bin dolar oldu.

Türkiye'den ilaç atağı: 9 milyar dolardan fazla ihracat

İŞTE EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE

Güney Kore, bu dönemde 2 milyar 182 milyon 285 bin dolarla en fazla ihracat yapılan ülke oldu. İhracatta 659 milyon 735 bin dolarla ikinci, Irak 460 milyon 673 bin dolarla üçüncü, Azerbaycan 336 milyon 347 bin dolarla dördüncü ve Gürcistan 283 milyon 410 bin dolarla beşinci sırada yer aldı.

2024'TE YAKLAŞIK 102 KATINA ÇIKARAK 427 MİLYON 648 BİN DOLARA ULAŞTI

Sektörün ihracatında Avrupa ülkeleri öne çıktı. Buna göre, Türkiye'nin ihracatını en fazla artırdığı ülkelerden biri Macaristan oldu. Bu ülkeye yönelik eczacılık ürünleri ihracatı 2020'de 4 milyon 186 bin dolarken, bu rakam 2024'te yaklaşık 102 katına çıkarak 427 milyon 648 bin dolara ulaştı.

Türkiye'den ilaç atağı: 9 milyar dolardan fazla ihracat

Gürcistan'a yönelik ihracattaki artış da dikkati çekti. Bu ülkeye yapılan ihracat 2020'de 29 milyon 685 bin dolarken, 2024'te 4 katına çıkarak 124 milyon 344 bin doları buldu. Öte yandan, Polonya'ya 5 yılda 271 milyon 934 bin dolar, Almanya'ya 198 milyon 557 bin dolar ve İsviçre'ye 151 milyon 790 bin dolarlık eczacılık ürünü ihracatı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin eczacılık ürünleri ihracatı, bu yılın ocak-temmuz döneminde de 1 milyar 400 milyon doları aştı. Bu dönemde Macaristan'a yapılan ihracat 293 milyon 236 bin dolar ve Güney Kore'ye yapılan ihracat 209 milyon 199 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

ETİKETLER
#Türkiye
#güney kore
#Macaristan
#tüik
#dış ticaret
#Eczacılık İhracatı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.