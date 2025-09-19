Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Türkiye’nin insan sermayesi karnesi açıklandı: İşte en yüksek il!

Beşeri sermaye endeksi, bir ülke ya da bölgedeki insan sermayesinin kalitesini ölçen bir göstergedir. Burada eğitim, sağlık ve yaşam süresi gibi kriterler dikkate alınır. Türkiye’nin beşeri sermaye endeksi 2021-2023 arasında dalgalandı. 2021’de 0,693’tü, 2022’de hafif yükselerek 0,696 oldu, 2023’te ise 0,690’a düştü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.09.2025
saat ikonu 10:33
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
saat ikonu 10:33

Kurumu (), 2021-2023 İl Seviyesinde Beşeri Sermaye Endeksi verilerini paylaştı. Bir ülke ya da bölgedeki insan sermayesinin kalitesini ölçen bir gösterge olan beşeri sermaye rakamları açıklandı. Buna göre, beşeri sermaye endeksi, 2021 yılında 0,693 iken 2022 yılında 2021'e göre yüzde 0,5 artarak 0,696 oldu. 2023 yılında 2022'ye göre yüzde 0,9 azalarak 0,690 oldu.

Türkiye’nin insan sermayesi karnesi açıklandı: İşte en yüksek il!

Endeksin alt bileşenleri olan hayatta kalma 2023 yılında 2022'ye göre yüzde 0,3 azalarak 0,985 olurken, sağlık 2023 yılında 2022'ye göre yüzde 0,2 artarak 0,966, eğitim ise 2023 yılında 2022'ye göre yüzde 0,8 azalarak 0,725 oldu.

Türkiye’nin insan sermayesi karnesi açıklandı: İşte en yüksek il!

AVRUPA'DA EN YÜKSEK DEĞER NEREDE?

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin 2020 yılında endeks değerinin ortalaması 0,730 oldu. AB-27 içinde endeks değeri en yüksek olan ülkelerin sırasıyla, 0,796 ile , 0,795 ile ve 0,793 ile olduğu görüldü. Endeks değerinin en düşük olduğu ülkeler ise sırasıyla 0,584 ile Romanya, 0,614 ile Bulgaristan ve 0,665 ile Slovakya oldu.

Türkiye’nin insan sermayesi karnesi açıklandı: İşte en yüksek il!

BEŞERİ SERMAYE ENDEKSİNİN EN YÜKSEK OLDUĞU İL ÇANAKKALE OLDU

2023 yılında il seviyesinde en yüksek beşeri sermaye endeksine sahip il, 0,781 ile Çanakkale oldu. Bu ili, 0,761 ile Antalya, 0,756 ile Erzincan, 0,755 ile Eskişehir ve 0,749 ile Rize izledi. Beşeri sermaye endeksi en düşük olan il 0,599 ile Şırnak olurken, bu ili sırasıyla Ağrı, Şanlıurfa, Gümüşhane ve Muş izledi.

Türkiye’nin insan sermayesi karnesi açıklandı: İşte en yüksek il!

BEŞERİ SERMAYE ENDEKSİNİN EN ÇOK ARTTIĞI İL ÇANAKKALE OLDU

Beşeri sermaye endeksinin 2021-2023 yılları arasında en çok artış gösterdiği ilk beş il sırasıyla 0,026 puan ile Çanakkale, 0,022 puan ile Uşak ve 0,017 puan ile aynı değer artışına sahip Siirt, Antalya, Erzincan oldu.

Türkiye’nin insan sermayesi karnesi açıklandı: İşte en yüksek il!

EN DÜŞÜK ŞIRNAK

Aynı dönemde, beşeri sermaye endeksinin düşüş gösterdiği iller sırasıyla 0,066 puan azalış ile Hatay, 0,059 puan azalış ile Adıyaman, 0,048 puan azalış ile Kahramanmaraş, 0,024 puan azalış ile Manisa ve 0,022 puan azalış ile Malatya oldu.

Türkiye’nin insan sermayesi karnesi açıklandı: İşte en yüksek il!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın fiyatlarında dalgalanma: Haftanın son gününde gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?
Borcu olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı: Bakanlık tek tek açıklayacak
ETİKETLER
#Türkiye
#tüik
#isveç
#İrlanda
#Finlandiya
#istatistik
#Beşeri Sermaye Endeksi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.