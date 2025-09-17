TÜSEDAD’dan çiğ süte zam talebi: Fiyatlar 21 TL’ye çıkabilir

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeren sıcak çiğ süt tavsiye fiyatının 15 Eylül 2025 itibarıyla en az 21 TL/litre + soğutma ve hizmet bedeli olarak belirlenmesini istedi.

TÜSEDAD’DAN ZAM TALEBİ

Dernekten yapılan açıklamada, Ulusal Süt Konseyi’nin 16 Temmuz 2025’te aldığı karar doğrultusunda, 1 Ağustos 2025’ten itibaren geçerli sıcak çiğ süt tavsiye fiyatının litre başına 18,35 TL + soğutma ve hizmet bedeli olarak açıklandığı hatırlatıldı. TÜSEDAD, bu fiyatın sektörün sürdürülebilirliği açısından yeterli olmadığını vurguladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Eylül 2025 döneminde fiyatların yeniden değerlendirilmesi yönündeki karar üreticiler için umut verici olsa da, mevcut koşullar üreticilerimizi karar aşamasına getirmiştir. Çiftçiyi koruyacak, sanayinin hammaddeye ulaşımını sağlayacak ve tüketicinin sağlıklı yerli süt ürünlerine erişimini güvence altına alacak adil bir denge fiyatına ihtiyaç vardır. Bu nedenle, yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeren sıcak çiğ sütün litre fiyatının 15 Eylül 2025’ten itibaren en az 21 TL + soğutma ve hizmet bedeli olarak güncellenmesini talep ediyoruz. Bu fiyat, tüm sektör paydaşlarının çıkarlarını dengede tutacaktır.”

TÜSEDAD, üreticilerin ayakta kalmasının, sanayinin sürekliliğini; sanayinin istikrarının ise tüketicinin güvenli gıdaya erişimini sağlayacağını belirtti. Dernek, sürecin tüm taraflarla diyalog ve ortak akıl çerçevesinde yürütülmeye devam edeceğini duyurdu.