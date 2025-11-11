UBS’den flaş altın tahmini: Gelirse gram altın coşar

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
UBS, siyasi ve finansal risklerin altına talebi patlattığını açıkladı. Banka, ons altının 4.700 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor.
Altın yeniden yatırımcıların gözdesi oldu. İsviçre’nin dev bankası UBS, artan jeopolitik ve ekonomik risklerin güvenli limanlara ilgiyi artırdığını belirterek, altın fiyatlarında yeni bir rekorun kapıda olduğunu duyurdu.
UBS stratejistleri, son dönemdeki kısa düşüşlerin “yükseliş trendinde mola” olduğunu vurgularken, ABD’deki hükümet kapanması, Kongre belirsizliği ve yükselen küresel borçların altını desteklemeye devam edeceğini söyledi.
Banka ayrıca, ABD Yüksek Mahkemesi’nin beklenen ticaret kararı ve mali sürdürülebilirlik endişelerinin de yatırımcıları yeniden altına yöneltebileceğini belirtti.
UBS’ye göre, 2025-2026 döneminde altın talebi 2011’den bu yana en güçlü seviyeye ulaşacak.