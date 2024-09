Visa’dan dijital ödemelerin sosyo-ekonomik etkilerine ilişkin ilk araştırmanın sonuçları: Geleceği şekillendiren trendler

04 Eylül 2024 11:13 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 11:15

Araştırmadan elde edilen bulgular, 3-6 Eylül tarihleri arasında Paris'te şirketin 1.000'den fazla iş ortağı banka ve kuruluşun katıldığı Visa Payments Forum Europe etkinliğinde açıklandı. Araştırma, dijital kimlik, tüketicilerin satıcı olarak öne çıkması, yapılandırılabilir hizmetlerin çoğalması, gömülü finans ve yapay zekayı ödemelerin geleceğini şekillendiren başlıca trendler olarak ortaya koyuyor.

Bu bağlamda veri demokratikleştikçe, güven de artıyor. Visa’nın Avrupa’da 8.000 kişiyle gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre kişilerin %69'u, verilerinin şirketler tarafından kullandığında, bundan şirketlerin kendilerine kıyasla daha fazla fayda sağladığını düşünüyor. Araştırma, tüketicilerin aldıkları kişisel faydalardan ziyade verilerinin nasıl kullanılacağı konusunda endişe duyduklarını kaydediyor. Araştırmaya göre tüketiciler ayrıca kendi verileri üzerinde daha fazla kontrole sahip olduklarında, verileri sorumlu bir şekilde kullanacağını düşündükleri şirketlerle paylaşmaya da daha istekli oluyorlar.

Araştırmanın kapsadığı başlıklardan yapay zeka, değişim için önemli bir itici güç ortaya çıkıyor. Araştırmaya göre Avrupa’daki tüketiciler, finansal durumlarını yönetmek için yapay zeka gibi dijital yönetim araçlarını benimsedikleri takdirde, her yıl 250 milyar Euro’ya kadar daha fazla tasarruf edebiliyorlar. Araştırmaya katılanların %36'sı, bir yıl öncesine göre yapay zekaya daha fazla güvendiklerini söylerken, bu oran Z kuşağında %47'ye yükseliyor. Öte yandan biyometrik teknolojiler de daha fazla potansiyel oluşturuyor. Örneğin dijital cüzdan veya kimlik üzerindeki biyometrik korumalar, parolaların oluşturduğu zorlukları azaltırken, işletmelere de yılda 43 milyar Euro’ya varan ilave satış potansiyeli oluşturuyor. Biyometrik korumalar ayrıca dolandırıcılığı da her yıl 483 milyon euro tutarında azaltabiliyor. Tüketiciye ödeme yöntemini seçme olanağı sağlanması da ödemeleri yeniden şekillendiren unsurlardan. Online ödeme yöntemlerine Click to Pay ile tek tıkla ödeme özelliğini ekleyen bir işyeri, gelirlerini %30'a kadar artırabiliyor ve bu da Birleşik Krallık ve AB'de KOBİ’lerin e-ticaret satışlarında yıllık 51 milyar euroya varan bir artış oluşturabiliyor.

Araştırmaya göre “Fijital” olarak adlandırılan fiziksel dijital ödemeler de günlük işlemlerimizin ayrılmaz bir parçası haline gelecek. İster bir el hareketiyle ister sesle, hatta araba ile ödeme olsun, gömülü finans artık bir yenilik olmaktan çıkıp, işin temelinde yer alacak. Araştırmanın ortaya koyduğu bulgulardan sonuncusu ise milyarlarca yeni satıcının ortaya çıkması. Günümüzde artık sadece birkaç tıklamayla herkes satıcı olabiliyor. Yapay zeka, bu 'nano satıcıları' işlerini büyütürken destekleme potansiyeline sahip. Araştırma sonuçlarına göre KOBİ'lerin ve girişimcilerin %71'i, yapay zekanın işlerini büyütmelerine yardımcı olacağına güvendiklerini belirtiyor. Günümüzde Avrupa'daki KOBİ'lerin %67'si dijitalleşmiş durumda. Geriye kalan %33'lük fark kapatıldığı takdirde, yıllık bazda 200 milyar Euro’nun üzerinde toplam gelir artışı söz konusu beklenebilir.

Visa Avrupa CEO'su Charlotte Hogg, mevcut teknolojinin milyarlarca satıcı, tüketici ve ekonomi için fayda sağlayarak ticarette devrim oluşturma potansiyeline işaret etti ve: "Yakın zaman kadar bilimkurgu filminden fırlamış gibi görünen teknoloji, bize bugün Avrupa genelinde daha pürüzsüz deneyimlerin ve ekonomide milyarlarla ifade edilebilecek büyüklükte bir değerin kilidini açma potansiyeline sahip. Ve bu teknoloji göz açıp kapayıncaya kadar burada olacak" dedi. Söz konusu alanlarda ödeme teknolojilerinin ölçeklenebilirliğindeki boşluğu kapatmanın tüketiciler, işletmeler ve ekonomiler için önemli sosyo-ekonomik fırsatlar sağlayacağını vurgulayan Hogg, “Burada kilit unsur, veri. Aslında, verinin artık salt bir hammadde olmaktan çıkıp, bunun yerine temel bir kaynak ve hizmet olarak şirketlere önemli büyüme fırsatları ile daha güvenli ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak için kullanılabilecek bir araç olarak ortaya çıktığı, ödemelerde mevcut sınırları aşarak yeni ufuklara doğru ilerliyoruz" dedi.