Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Yesen Burger konkordato ilan etti

Türkiye'nin tanınan burger markalarından biri olan Yesen Burger, geçirdiği ekonomik sıkıntılar sonrası konkordato ilan etti. Marmara Bölgesi’nde 18 şubesi bulunan marka, 250 çalışanıyla faaliyet gösteriyordu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yesen Burger konkordato ilan etti
KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
30.10.2025
saat ikonu 11:55
|
GÜNCELLEME:
30.10.2025
saat ikonu 11:57

Türkiye’nin yerli burger markalarından biri olan Yesen Burger, yaşadığı mali sıkıntılar sonrası ilan etti. Enburger markası altında faaliyet gösteren şirkete mahkeme üç ay geçici mühlet verdi. Bu süre içerisinde mali tablo toparlanamazsa şirket edebilir.

Yesen Burger konkordato ilan etti

Şirket hakkında Küçükçekmece Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen kararla birlikte üç konkordato komiseri de atandı. Sözcü'nün haberine göre İcra İflas Kanunu’nun 288. maddesi gereğince alacaklılara 7 günlük itiraz süresi tanındı. Bu süre içinde alacaklılar, konkordato talebine itiraz ederek şirketin mali yapısına ilişkin delillerini sunabilecek.

Marmara Bölgesi’nde 18 şubesi bulunan marka, 250 çalışanıyla faaliyet gösteriyordu. Marka, son yıllarda büyüme stratejisi kapsamında her yıl 10 yeni şube açmayı planlıyordu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
77 yıllık ayakkabı devi konkordato ilan etti!
ETİKETLER
#konkordato
#iflas
#Yesen Burger
#Enburger
#Burger Sektörü
#Mali Sıkıntı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.