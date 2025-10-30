Yesen Burger konkordato ilan etti

Türkiye’nin yerli burger markalarından biri olan Yesen Burger, yaşadığı mali sıkıntılar sonrası konkordato ilan etti. Enburger markası altında faaliyet gösteren şirkete mahkeme üç ay geçici mühlet verdi. Bu süre içerisinde mali tablo toparlanamazsa şirket iflas edebilir.

Şirket hakkında Küçükçekmece Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen kararla birlikte üç konkordato komiseri de atandı. Sözcü'nün haberine göre İcra İflas Kanunu’nun 288. maddesi gereğince alacaklılara 7 günlük itiraz süresi tanındı. Bu süre içinde alacaklılar, konkordato talebine itiraz ederek şirketin mali yapısına ilişkin delillerini sunabilecek.

Marmara Bölgesi’nde 18 şubesi bulunan marka, 250 çalışanıyla faaliyet gösteriyordu. Marka, son yıllarda büyüme stratejisi kapsamında her yıl 10 yeni şube açmayı planlıyordu.