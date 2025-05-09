Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Yumuşama geldi petrol yine yükseldi

Petrol piyasalarında yükseliş sürüyor. Perşembe gününü yaklaşık yüzde 3 artışla kapatan Brent ve WTI tipi ham petrol, cuma sabahı da hafif yükselişle işlem gördü. Brent petrol varil başına 23 sent artışla 63,07 dolara, ABD tipi WTI ise 21 sent yükselerek 60,12 dolara ulaştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
09.05.2025
saat ikonu 10:46
|
GÜNCELLEME:
09.05.2025
saat ikonu 10:46

Petrol fiyatlarındaki bu hareketlilikte, ABD ve Çin arasında yeniden başlayan ticaret temaslarının payı büyük. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng’in 10 Mayıs’ta İsviçre’de buluşacak olması, piyasalarda iyimserliği artırdı. Görüşmenin amacı, iki dev ekonomi arasındaki ticaret anlaşmazlıklarını çözmek.

Vanda Insights’ın kurucusu Vandana Hari, olası bir resmi müzakere takvimi ve karşılıklı gümrük vergilerinin düşürülmesi yönünde bir uzlaşmanın, petrol fiyatlarına 2–3 dolar daha yukarı yönlü katkı sağlayabileceğini belirtti.

Bu arada Çin’in nisan ayı dış ticaret verileri de beklentileri aştı. İhracattaki artış ve ithalattaki daralmanın yavaşlaması, Pekin yönetimine hafta sonu yapılacak "buz kırıcı" nitelikteki ABD görüşmeleri öncesi moral verdi.

Yumuşama geldi petrol yine yükseldi

ABD-İNGİLTERE ANLAŞMASI AÇIKLANDI

Washington cephesinden bir diğer önemli gelişme ise İngiltere ile yapılan yeni ticaret anlaşması. ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın duyurduğu anlaşmaya göre, İngiltere ABD mallarına uyguladığı gümrük vergisini yüzde 5,1’den yüzde 1,8’e çekecek. ABD ise İngiliz otomobillerindeki tarifeyi indirirken, diğer ürünlerde yüzde 10’luk vergiyi koruyacak.

Vandana Hari’ye göre, İngiltere ile yapılan bu anlaşma piyasaları etkileyebilir ancak petrol fiyatları üzerinde sınırlı bir etki yaratır.

Yumuşama geldi petrol yine yükseldi

OPEC+ VE İRAN YAPTIRIMLARI DENGEYİ ETKİLİYOR

Öte yandan arz tarafında da dikkat çeken gelişmeler var. OPEC+ grubu üretimi artırmayı planlarken, Reuters’ın yayımladığı ankete göre Nisan ayında Libya, Venezuela ve Irak’taki üretim düşüşleri, planlanan artışların önüne geçti ve toplam OPEC üretimi geriledi.

ABD’nin İran üzerindeki yaptırımları ise fiyatları yukarı çekebilecek bir başka etken. İran’dan petrol aldığı gerekçesiyle yaptırım uygulanan iki küçük Çinli rafinerinin, ham petrol alımında zorlandığı ve ürünlerini farklı isimlerle satmaya çalıştığı öne sürüldü.

Yumuşama geldi petrol yine yükseldi

HİNDİSTAN-PAKİSTAN GERİLİMİ: YAKIT TALEBİNİ ARTIRABİLİR

Asya’da ise jeopolitik tansiyon yükseliyor. Hindistan ordusu, Pakistan’ın batı sınırının tamamına yönelik çok sayıda saldırı düzenlediğini açıkladı. Nükleer silaha sahip iki komşu ülke arasında artan gerilim, enerji talebini de etkileyebilir.

Rystad Energy analistlerine göre, özellikle askeri hareketlilik nedeniyle dizel talebinde artış beklenirken, uçuş iptalleri ve hava sahası kısıtlamaları nedeniyle jet yakıtı tüketimi düşebilir. Hindistan’ın günlük petrol tüketimi 5,4 milyon varil iken, Pakistan’ın talebi 250 bin varil seviyesinde.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bir cümleyle kıdem tazminatınız yanabilir: İstifa ederken bu detaylara dikkat
Memur olmak isteyenler dikkat! İşe alımlar başladı: En düşük maaş 44 bin TL
ETİKETLER
#petrol fiyatları
#petrol fiyatları
#iran
#brent petrol fiyatları
#Kırmızı Toplum
#opec
#operatör
#Yeşilçam filmi
#jeopolitik riskler
#Abd-çin
#Ticaret Anlaşması
#Hindistan-pakistan Gerilimi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.