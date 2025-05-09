Yumuşama geldi petrol yine yükseldi

Petrol piyasalarında yükseliş sürüyor. Perşembe gününü yaklaşık yüzde 3 artışla kapatan Brent ve WTI tipi ham petrol, cuma sabahı da hafif yükselişle işlem gördü. Brent petrol varil başına 23 sent artışla 63,07 dolara, ABD tipi WTI ise 21 sent yükselerek 60,12 dolara ulaştı.

Petrol fiyatlarındaki bu hareketlilikte, ABD ve Çin arasında yeniden başlayan ticaret temaslarının payı büyük. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng’in 10 Mayıs’ta İsviçre’de buluşacak olması, piyasalarda iyimserliği artırdı. Görüşmenin amacı, iki dev ekonomi arasındaki ticaret anlaşmazlıklarını çözmek.



Vanda Insights’ın kurucusu Vandana Hari, olası bir resmi müzakere takvimi ve karşılıklı gümrük vergilerinin düşürülmesi yönünde bir uzlaşmanın, petrol fiyatlarına 2–3 dolar daha yukarı yönlü katkı sağlayabileceğini belirtti.



Bu arada Çin’in nisan ayı dış ticaret verileri de beklentileri aştı. İhracattaki artış ve ithalattaki daralmanın yavaşlaması, Pekin yönetimine hafta sonu yapılacak "buz kırıcı" nitelikteki ABD görüşmeleri öncesi moral verdi.

ABD-İNGİLTERE ANLAŞMASI AÇIKLANDI

Washington cephesinden bir diğer önemli gelişme ise İngiltere ile yapılan yeni ticaret anlaşması. ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın duyurduğu anlaşmaya göre, İngiltere ABD mallarına uyguladığı gümrük vergisini yüzde 5,1’den yüzde 1,8’e çekecek. ABD ise İngiliz otomobillerindeki tarifeyi indirirken, diğer ürünlerde yüzde 10’luk vergiyi koruyacak.



Vandana Hari’ye göre, İngiltere ile yapılan bu anlaşma piyasaları etkileyebilir ancak petrol fiyatları üzerinde sınırlı bir etki yaratır.

OPEC+ VE İRAN YAPTIRIMLARI DENGEYİ ETKİLİYOR

Öte yandan arz tarafında da dikkat çeken gelişmeler var. OPEC+ grubu üretimi artırmayı planlarken, Reuters’ın yayımladığı ankete göre Nisan ayında Libya, Venezuela ve Irak’taki üretim düşüşleri, planlanan artışların önüne geçti ve toplam OPEC üretimi geriledi.



ABD’nin İran üzerindeki yaptırımları ise fiyatları yukarı çekebilecek bir başka etken. İran’dan petrol aldığı gerekçesiyle yaptırım uygulanan iki küçük Çinli rafinerinin, ham petrol alımında zorlandığı ve ürünlerini farklı isimlerle satmaya çalıştığı öne sürüldü.

HİNDİSTAN-PAKİSTAN GERİLİMİ: YAKIT TALEBİNİ ARTIRABİLİR

Asya’da ise jeopolitik tansiyon yükseliyor. Hindistan ordusu, Pakistan’ın batı sınırının tamamına yönelik çok sayıda saldırı düzenlediğini açıkladı. Nükleer silaha sahip iki komşu ülke arasında artan gerilim, enerji talebini de etkileyebilir.



Rystad Energy analistlerine göre, özellikle askeri hareketlilik nedeniyle dizel talebinde artış beklenirken, uçuş iptalleri ve hava sahası kısıtlamaları nedeniyle jet yakıtı tüketimi düşebilir. Hindistan’ın günlük petrol tüketimi 5,4 milyon varil iken, Pakistan’ın talebi 250 bin varil seviyesinde.