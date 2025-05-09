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 | İrem Çınar

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bir cümleyle kıdem tazminatınız yanabilir: İstifa ederken bu detaylara dikkat

Kıdem tazminatı sadece işten çıkarılan çalışanlara değil, belirli şartlarda haklı gerekçe sunup istifa eden kişilere de ödeniyor. Ancak istifa dilekçesinde yapılan yanlış bir ifade, hem kıdem tazminatını yakabiliyor hem de işverene ihbar tazminatı ödeme zorunluluğu getirebiliyor. Gazeteci Ahmet Kıvanç, çalışanların bu süreçte yaptığı kritik hatalara dikkat çekti.

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KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
09.05.2025
saat ikonu 09:38
|
GÜNCELLEME:
09.05.2025
saat ikonu 09:42

İşçinin kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda kıdem tazminatı alabilmesi, yalnızca haklı bir nedene dayanmakla kalmaz; bu nedeni açık ve doğru bir şekilde ifade etmesine de bağlı. Aksi takdirde çalışan, haklıyken haksız duruma düşebilir ve kıdem tazminatını kaybedebilir.

Kıdem tazminatı, işçinin çalışma hayatındaki en temel güvencelerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Ancak istifa eden bir işçi için bu hakkın kazanılması, istifanın gerekçesinin nasıl ifade edildiğine bağlıdır. Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç haklı fesih durumlarında kişilerin dikkat etmesi gereken kritik noktaları yazdı.

KİŞİSEL SEBEPLE İŞTEN AYRILANIN İŞÇİNİN TAZMİNATI YANAR

Kıvanç, özellikle istifa dilekçelerinde kullanılan "kişisel nedenler" gibi muğlak ifadeler, ileride işverenle yaşanabilecek olası hukuki süreçlerde işçinin elini zayıflatabilir. Bu tür yuvarlak ifadeler, haklı fesih gerekçesini somutlaştırmadığı için tazminat talebini geçersiz kılabilir. Dahası, böyle bir durumda işçinin ihbar süresine uymaması halinde işverene ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğü de doğabilir. Bu nedenle, haklı fesih hakkını kullanan işçilerin, ayrılık sürecini doğru şekilde belgelemeleri ve gerekçelerini net biçimde ortaya koymaları büyük önem taşıyor.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bir cümleyle kıdem tazminatınız yanabilir: İstifa ederken bu detaylara dikkat

HANGİ DURUMLARDA HAKLI FESİH YAPILABİLİR?

Ahmet Kıvanç'ın Habertürk'te yazdığı köşe yazısında şu açıklamalarda bulundu:

Haklı sebeple işten ayrılan işçiler kıdem tazminatı alabilirler. Kanuna göre, işçinin haklı fesih yapabileceği haller şöyle:

  • Yapılan iş, işin niteliğinden doğan sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa.
  • İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluştuğu işveren ya da başka bir işçi bulaşıcı hastalığa veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa.
  • İşveren iş sözleşmesi yapılırken esaslı noktalardan biri hakkında gerçeğe uygun olmayan bilgi verirse, yanlış vasıflar veya şartlar göstererek işçiyi yanıltırsa.
  • İşveren işçinin veya aile fertlerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa.
  • İşçi başka bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğrarsa ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa.
  • Ücret zamanında ve eksiksiz ödenmezse.
  • İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süreyle işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa.
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bir cümleyle kıdem tazminatınız yanabilir: İstifa ederken bu detaylara dikkat

HAKLIYKEN HAKSIZ DURUMA DÜŞMEYİN

İşçi söz konusu hallerde, ihbar süresini beklemeden iş akdini derhal feshedebilir. İşveren, bu gerekçeyle iş akdini fesheden işçiye kıdem tazminatını ödemek zorundadır.

İşçi açısından en yaygın haklı fesih sebebi ücretinin süresinde ve eksiksiz ödenmemesi oluyor. Bayram tatilindeki veya fazla çalışma ücretinin ödenmemesi de bu kapsamda yer alır. İşçinin alınterinin karşılığı ücret kanun tarafından güvence altına alınmıştır. İşçinin ücretini tam ödemeyen, süresinde ödemeyen işveren ceremesini çeker. İşçi bu gerekçe ile işten ayrıldığında işveren kıdem tazminatını ödemese bile dava açtığında kazanır. Ancak, işten ayrılırken hukuki yardım almayan işçiler çoğu zaman haklı iken haksız duruma düşebiliyor. Ücreti ödenmediği için haklı bir sebebi var iken işverene verdiği yazıda "Kişisel sebeplerle işten ayrılıyorum", "Gördüğüm lüzum üzerine işi bırakıyorum" şeklinde ifadelere yer verebiliyorlar. İşçi istifa yazısında bu tür ifadelere yer verdiğinde hem kıdem tazminatı hakkını kaybeder hem de işverene ihbar tazminatı ödemek zorunda kalabilir.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bir cümleyle kıdem tazminatınız yanabilir: İstifa ederken bu detaylara dikkat

HAKLI FESİHTE 6 GÜNLÜK SÜREYE DİKKAT

İşçinin derhal fesih hakkını, fesih sebebini öğrendiği günden başlayarak 6 iş günü içinde yapması gerekir. İşçi geç öğrenirse derhal fesih hakkı fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren bir yıl sonra ortadan kalkar. Ücretin zamanında ödenmemesi durumu devam ediyorsa 6 günlük hak düşürücü süre işlemez. Altı gün içinde fesih hakkını kullanan işçi ihbar süresine uymadığı gerekçesiyle ihbar tazminatı ödemez.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bir cümleyle kıdem tazminatınız yanabilir: İstifa ederken bu detaylara dikkat

İŞÇİ HANGİ DURUMLARDA KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?

İşçi normalde kıdem tazminatını emekli olduğunda, erkek işçi askerlik sebebiyle işten ayrıldığında, kadın işçi evlendikten sonra bir yıl içinde işten çıktığında alabilir. Haklı sebeple istifa dışında kendi isteğiyle işten ayrılan işçinin kıdem tazminatı alabilmesinin bir başka yolu da işe giriş tarihine göre değişen yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getirmesidir.

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#istifa
#kıdem tazminatı
#Çalışan Hakları
#Çalışan Sorunları
#Ekonomi
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