Zamlı emekli maaşlarında kritik veri! Kim, ne kadar alacak? İşte kuruşuna yeni rakamlar

Emekli maaş zamları vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Dün ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasından sonra tablo netleşmeye başladı. Peki bu verilere göre; en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte yeni veriler ışığında kuruşu kuruşuna zamlı emekli maaş tablosu!
Dün SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için kuvvetli bir ipucu daha geldi. Zam oranını gösterecek 6 aylık veriden 4'ü belli oldu. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 10.25 çıktı. 4 ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.25 artış oluştu.
Enflasyon tahminlerine göre göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 12.94 ile 13.13 aralığında bekleniyor. Emekliler temmuzda altı aylık enflasyon oranı olan yüzde 16.67 oranında zam almıştı.
İşte şu andaki veriler ışığında mevcut ve zamlı maaş tablosu!
KİM, NE KADAR MAAŞ ALACAK?
16.881 MEVCUT MAAŞ
18.611 ZAMLI MAAŞ
18.000 MEVCUT MAAŞ
19.845 ZAMLI MAAŞ
20.000 MEVCUT MAAŞ
22.050 ZAMLI MAAŞ
23.000 MEVCUT MAAŞ
25.358 ZAMLI MAAŞ
25.000 MEVCUT MAAŞ
27.563 ZAMLI MAAŞ
30.000 MEVCUT MAAŞ
33.075 ZAMLI MAAŞ
35.000 MEVCUT MAAŞ
38.588 ZAMLI MAAŞ
40.000 MEVCUT MAAŞ
44.100 ZAMLI MAAŞ
45.000 MEVCUT MAAŞ
49.613 ZAMLI MAAŞ
50.000 MEVCUT MAAŞ
55.125 ZAMLI MAAŞ