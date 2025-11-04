Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Zamlı emekli maaşlarında kritik veri! Kim, ne kadar alacak? İşte kuruşuna yeni rakamlar

Kasım 04, 2025 09:45
1
Zamlı emekli maaşlarında kritik veri! Kim, ne kadar alacak? İşte kuruşuna yeni rakamlar

Emekli maaş zamları vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Dün ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasından sonra tablo netleşmeye başladı. Peki bu verilere göre; en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte yeni veriler ışığında kuruşu kuruşuna zamlı emekli maaş tablosu!

2
2026 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Dün SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için kuvvetli bir ipucu daha geldi. Zam oranını gösterecek 6 aylık veriden 4'ü belli oldu. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 10.25 çıktı. 4 ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.25 artış oluştu.

3

Enflasyon tahminlerine göre göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 12.94 ile 13.13 aralığında bekleniyor. Emekliler temmuzda altı aylık enflasyon oranı olan yüzde 16.67 oranında zam almıştı.

İşte şu andaki veriler ışığında mevcut ve zamlı maaş tablosu! 

4

KİM, NE KADAR MAAŞ ALACAK?

16.881 MEVCUT MAAŞ  

18.611  ZAMLI MAAŞ 

18.000 MEVCUT MAAŞ

19.845 ZAMLI MAAŞ 

5

20.000 MEVCUT MAAŞ

22.050 ZAMLI MAAŞ 

23.000 MEVCUT MAAŞ 

25.358 ZAMLI MAAŞ 

6

25.000 MEVCUT MAAŞ

27.563 ZAMLI MAAŞ

30.000 MEVCUT MAAŞ

33.075 ZAMLI MAAŞ 

7

35.000 MEVCUT MAAŞ 

38.588 ZAMLI MAAŞ 

40.000 MEVCUT MAAŞ 

44.100 ZAMLI MAAŞ 

 

8
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

45.000 MEVCUT MAAŞ

49.613 ZAMLI MAAŞ

50.000 MEVCUT MAAŞ 

55.125 ZAMLI MAAŞ 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.