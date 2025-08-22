Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Zengezur Koridoru için tarihi adım: Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu demir yolu hattının temeli atıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yarın temeli atılacak Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Hattı’nın yaklaşık 110 milyar lira yatırım bedeliyle inşa ediliyor. Koridor için tarihi önem taşıyan Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu demir yolu hattının temeli atıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Zengezur Koridoru için tarihi adım: Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu demir yolu hattının temeli atıldı
KAYNAK:
TRT Haber
|
GİRİŞ:
22.08.2025
saat ikonu 13:11
|
GÜNCELLEME:
22.08.2025
saat ikonu 13:13

Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı'nın temeli atıldı. Yaklaşık 110 milyar lira yatırım bedeliyle inşa edilecek hat, yılda 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak. Koridor için tarihi önem taşıyan Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu demir yolu hattının temeli bugün atıldı.

Zengezur Koridoru için tarihi adım: Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu demir yolu hattının temeli atıldı

'nun açılmasıyla 'nin stratejik önemi daha da artacak. Koridor; Asya, Kafkasya, Türkiye ve Avrupa arasında kesintisiz bir ulaşım zinciri kuracak. Taşıma süreleri ve maliyet azalırken hacmi ve yatırımlar artacak.

Yılda 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak bu hat, sadece lojistik kapasite anlamında değil, inşa kalitesi, tünel ve viyadük tasarımı gibi unsurlarla da ileri mühendislik örneği olacak.

Zengezur Koridoru için tarihi adım: Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu demir yolu hattının temeli atıldı

2029 YIL SONUNDA TAMAMLANACAK

Hattın yapımında 5 tünel, 19 aç-kapa tünel, 3 viyadük, 10 köprü, 144 alt geçit, 27 üst geçit ve 480 menfez yer alacak. Hattın 2029 yılının sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Zengezur Koridoru için tarihi adım: Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu demir yolu hattının temeli atıldı

TÜM DÜNYA İÇİN ALTIN BİR ÇAĞ BAŞLATACAK

Ulaştırma ve Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı Temel Atma Töreni'nde konuştu. Uraloğlu, "Bu proje, uluslararası barış ve refah için bir yol haritasıdır. Zengezur Koridoru, Türkiye, ve arasında ekonomik işbirliğini güçlendirecek, bölgesel barışı da pekiştirecek, küresel ticarette tüm dünya için altın bir çağ başlatacaktır. Güney Kafkasya’da ekonomik işbirliğini artıracak, sınırların açılmasını ve diplomatik ilişkilerin normalleşmesini hızlandıracaktır" dedi.

Zengezur Koridoru için tarihi adım: Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu demir yolu hattının temeli atıldı

Uraloğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye, bu projeyle bölgesel ve küresel aktörlerle işbirliğini güçlendirirken, jeopolitik ve jeo-ekonomik önemini de bir kez daha kanıtlamış olacaktır. Bu proje, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye’nin arabuluculuk vizyonunu ve bölgesel barışa olan katkısını bir kez daha gözler önüne sermektedir. Bölgedeki jeo stratejik bir güven adası olan ülkemiz, bu projeyle sadece kendi çıkarlarını değil, tüm bölge ülkelerinin refahını ve küresel ticaretin geleceğini düşünen bir vizyon ortaya koymaktadır"

https://x.com/UABakanligi/status/1958559945013551366

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kira fiyatlarını düşürecek uygulama geliyor! Yatırımcıya yeni fırsat
Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı'nda geri sayım: 110 milyar lira yatırım
ETİKETLER
#Türkiye
#ticaret
#Ermenistan
#azerbaycan
#altyapı
#zengezur koridoru
#Kars-iğdır-aralık-dilucu Demir Yolu
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.