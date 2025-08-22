Zengezur Koridoru için tarihi adım: Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu demir yolu hattının temeli atıldı

Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı'nın temeli atıldı. Yaklaşık 110 milyar lira yatırım bedeliyle inşa edilecek hat, yılda 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak. Koridor için tarihi önem taşıyan Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu demir yolu hattının temeli bugün atıldı.

Zengezur Koridoru'nun açılmasıyla Türkiye'nin stratejik önemi daha da artacak. Koridor; Asya, Kafkasya, Türkiye ve Avrupa arasında kesintisiz bir ulaşım zinciri kuracak. Taşıma süreleri ve maliyet azalırken ticaret hacmi ve yatırımlar artacak.

Yılda 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak bu hat, sadece lojistik kapasite anlamında değil, inşa kalitesi, tünel ve viyadük tasarımı gibi unsurlarla da ileri mühendislik örneği olacak.

2029 YIL SONUNDA TAMAMLANACAK

Hattın yapımında 5 tünel, 19 aç-kapa tünel, 3 viyadük, 10 köprü, 144 alt geçit, 27 üst geçit ve 480 menfez yer alacak. Hattın 2029 yılının sonunda tamamlanması hedefleniyor.

TÜM DÜNYA İÇİN ALTIN BİR ÇAĞ BAŞLATACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı Temel Atma Töreni'nde konuştu. Uraloğlu, "Bu proje, uluslararası barış ve refah için bir yol haritasıdır. Zengezur Koridoru, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasında ekonomik işbirliğini güçlendirecek, bölgesel barışı da pekiştirecek, küresel ticarette tüm dünya için altın bir çağ başlatacaktır. Güney Kafkasya’da ekonomik işbirliğini artıracak, sınırların açılmasını ve diplomatik ilişkilerin normalleşmesini hızlandıracaktır" dedi.

Uraloğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye, bu projeyle bölgesel ve küresel aktörlerle işbirliğini güçlendirirken, jeopolitik ve jeo-ekonomik önemini de bir kez daha kanıtlamış olacaktır. Bu proje, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye’nin arabuluculuk vizyonunu ve bölgesel barışa olan katkısını bir kez daha gözler önüne sermektedir. Bölgedeki jeo stratejik bir güven adası olan ülkemiz, bu projeyle sadece kendi çıkarlarını değil, tüm bölge ülkelerinin refahını ve küresel ticaretin geleceğini düşünen bir vizyon ortaya koymaktadır"

