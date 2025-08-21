Menü Kapat
Editor
 Bengü Sarıkuş

Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı'nda geri sayım: 110 milyar lira yatırım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yarın temeli atılacak Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Hattı’nın yaklaşık 110 milyar lira yatırım bedeliyle inşa edileceğini kaydetti. Bakan Uraloğlu, 2,4 milyar Euro dış kredi sağlandıklarını hatırlatarak hattın ülkeye döviz girdisi sağlayacağını belirtti.

Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı'nda geri sayım: 110 milyar lira yatırım
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.08.2025
14:48
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
14:51

ve Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ’nin, Avrasya'nın lojistik kalbindeki yerini sağlamlaştıracak Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı’nın temelinin 22 Ağustos Cuma günü atılacağını açıkladı. Hattın ’nun asli parçalarından biri olacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Daha önce 2,4 milyar Euro dış kredi sağladığımız hat, ülkemize de döviz girdisi sağlayacak. Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı’nın tamamı ise yaklaşık 110 milyar lira yatırım bedeliyle inşa edilecek" açıklamasında bulundu.

Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı'nda geri sayım: 110 milyar lira yatırım

5,5 MİLYON YOLCU, 15 MİLYON TON YÜK KAPASİTESİ

Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı’nın teknik detaylarına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, hattın 224 kilometre uzunluğunda, çift hatlı, elektrifikasyonlu ve sinyalizasyonlu olarak inşa edileceğini belirtti. Uraloğlu, "Yılda 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak bu hat, sadece lojistik kapasite anlamında değil; inşa kalitesi, tünel ve viyadük tasarımı gibi unsurlarla da ileri mühendislik örneği olacak. Hattın yapımında 5 tünel, 19 aç-kapa tünel, 3 viyadük, 10 köprü, 144 altgeçit, 27 üstgeçit ve 480 menfez yer alacak. Hattımızı 2029 yılının sonunda tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı'nda geri sayım: 110 milyar lira yatırım

ZENGEZUR KORİDORU İŞLERLİK KAZANACAK

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin jeostratejik konumunun küresel tedarik zincirlerinde de belirleyici bir rol üstlendiğini belirterek, "Bugün artık dünyada güvenli, öngörülebilir ve sürdürülebilir ulaştırma rotaları tartışılıyor. Türkiye bu tabloda bir jeostratejik güven adası olarak öne çıkıyor. Zengezur Koridoru ve onun ayrılmaz parçası olan temelini atacağımız Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Hattı da bunun somut göstergelerindendir. Zengezur Koridoru’nun işlerlik kazanmasıyla birlikte, ülkemiz Asya ile Avrupa arasında uzanan en istikrarlı bağlantı noktası haline gelecek" değerlendirmesinde bulundu.
Zengezur Koridoru’nun bölgeye ve Türkiye’ye sağlayacağı stratejik kazanımları vurgulayan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Zengezur Koridoru sayesinde Hazar ve Akdeniz havzaları arasında yeni bir ticaret yolu açılacak. Avrasya’nın tedarik hatlarını güçlendirecek bu adım, Türkiye’yi sadece transit bir ülke değil, bölgesel kalkınma ve iş birliğinin merkez üssü haline getirecek"

Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı'nda geri sayım: 110 milyar lira yatırım

"ZENGEZUR KORİDORU ORTA KORİDOR’U DESTEKLEYECEK"

Zengezur Koridoru’nun hayata geçmesiyle birlikte, Orta Koridor’un da daha güçlü işleyeceğini dile getiren Uraloğlu, "Orta Koridor’un yük taşıma kapasitesini de artıracak. Bu proje sadece demiryolu değil, aynı zamanda bölgesel uyumun, güvenliğin ve ekonomik büyümenin altyapısıdır. Türkiye, doğu ile batı arasında yalnızca bir köprü değil, bir istikrar ekseni hâline geliyor" dedi.

