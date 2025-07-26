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 | Murat Makas

Zirve değişti, o ülke ABD’yi geçmeyi başardı! Dünyanın en güçlü pasaportu bakın hangi ülkenin

Cebinizde taşıdığınız pasaport, sadece bir kimlik belgesi değil; aynı zamanda dünyanın kapılarını size ne kadar açtığını gösteren sihirli bir anahtar. 2025 yılı verilerine göre, 193 destinasyona vizesiz erişimle zirvede yer alan o ülke, ABD’yi geçerek listede ilk sırayı almayı başardı. İşte, dünyanın en güçlü pasaportları ve Türkiye’nin sıralaması…

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Zirve değişti, o ülke ABD’yi geçmeyi başardı! Dünyanın en güçlü pasaportu bakın hangi ülkenin
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 10:00
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 10:00

Her an bir uçağa atlayıp yeni bir kültürü keşfetme, farklı bir kıtada iş fırsatlarını kovalama veya dünyanın öbür ucundaki sevdiklerinize kolayca ulaşma hayali, modern insanın en büyük özlemlerinden biri. İşte bu hayalin somutlaşmış hali, elimizdeki pasaport. Ancak her pasaport aynı kapıları açmaz. Kimileri için dünya adeta parmaklarının ucundayken, kimileri için her sınır bir vize labirenti demektir. Küresel mobiliteyi inceleyen raporlar, ülkelerin diplomatik ağırlıklarını, ekonomik güçlerini ve güvenlik algılarını yansıtan bu "pasaport gücü" sıralamasını her yıl güncelleyerek, seyahat özgürlüğünün acımasız ama gerçek haritasını gözler önüne seriyor.

Zirve değişti, o ülke ABD’yi geçmeyi başardı! Dünyanın en güçlü pasaportu bakın hangi ülkenin

SADECE BİR KİMLİK DEĞİL, BİR DÜNYA PASOSU

Bir pasaportun gücü, sahibinin önceden vize almasına gerek kalmadan veya vardığında vize (visa-on-arrival) alarak kaç farklı ülkeye ve bölgeye seyahat edebildiğiyle ölçülür. Bu metrik, sadece bir turistik gezi kolaylığı değil; aynı zamanda iş bağlantıları kurma, eğitim fırsatlarına erişme, acil durumlarda tıbbi yardım alma ve aile üyeleriyle buluşma gibi hayati konuları da doğrudan etkiler. Güçlü bir pasaport, vatandaşlarına küresel bir esneklik ve fırsatlar dünyası sunar.

Zirve değişti, o ülke ABD’yi geçmeyi başardı! Dünyanın en güçlü pasaportu bakın hangi ülkenin

2025'İN EN GÜÇLÜ PASAPORTLARI

Henley Pasaport Endeksi’nin 2025 verilerine göre, dünyanın en güçlü pasaportları ve erişim sağladıkları destinasyon sayıları şu şekilde:

10. İzlanda (182 Destinasyon): Kuzeyin bu soğuk ve gizemli adası, küçük nüfusuna rağmen vatandaşlarına 182 destinasyona vizesiz erişim sağlayarak listenin 10. sırasını paylaşıyor. İzlanda pasaportu, İskandinav ülkeleriyle olan güçlü bağları ve yüksek yaşam standartlarının bir yansımasıdır.

Zirve değişti, o ülke ABD’yi geçmeyi başardı! Dünyanın en güçlü pasaportu bakın hangi ülkenin

9. Amerika Birleşik Devletleri (182 Destinasyon): Dünyanın süper gücü ABD'nin pasaportu, 182 destinasyonla 10. sırayı İzlanda ve Litvanya ile paylaşmaktadır. Küresel çapta etkisi ve geniş diplomatik ağı, vatandaşlarına geniş bir seyahat ağı sunar.

Zirve değişti, o ülke ABD’yi geçmeyi başardı! Dünyanın en güçlü pasaportu bakın hangi ülkenin

8. Hırvatistan (183 Destinasyon): Balkanlar'ın Adriyatik incisi Hırvatistan, Avrupa Birliği üyeliğinin getirdiği avantajlarla pasaport gücünü artırmış ve 183 destinasyona vizesiz erişim imkanı sunarak listenin 9. sırasında yer alıyor.

Zirve değişti, o ülke ABD’yi geçmeyi başardı! Dünyanın en güçlü pasaportu bakın hangi ülkenin

7. Kanada (184 Destinasyon): Kuzey Amerika'nın bu dev ülkesi, çok kültürlü yapısı ve güçlü diplomatik ilişkileri sayesinde vatandaşlarına 184 destinasyona vizesiz erişim sağlar. Kanada pasaportu, uluslararası saygınlığın bir göstergesidir.

Zirve değişti, o ülke ABD’yi geçmeyi başardı! Dünyanın en güçlü pasaportu bakın hangi ülkenin

6. Avustralya (185 Destinasyon): Uzak konumuyla bilinen Avustralya, vatandaşlarına 185 destinasyona vizesiz erişim imkanı sunarak Pasifik ve Asya'da önemli bir mobilite sağlar. Güçlü ekonomisi ve istikrarlı yapısı pasaportunun gücünü destekler.

Zirve değişti, o ülke ABD’yi geçmeyi başardı! Dünyanın en güçlü pasaportu bakın hangi ülkenin

5. Birleşik Krallık (İngiltere) (186 Destinasyon): Küresel tarihteki rolü ve güçlü diplomatik ağıyla Birleşik Krallık pasaportu, 186 destinasyonla hala dünyanın en güçlü pasaportlarından biridir. Küresel bağlantılar açısından önemli bir yere sahiptir.

Zirve değişti, o ülke ABD’yi geçmeyi başardı! Dünyanın en güçlü pasaportu bakın hangi ülkenin

4. Hollanda (188 Destinasyon): Avrupa'nın ticaret ve diplomasi merkezlerinden Hollanda, 188 destinasyona vizesiz erişimle pasaport gücünde üst sıralarda yer alıyor. AB üyeliğinin ve çok yönlü ilişkilerinin meyvelerini topluyor.

Zirve değişti, o ülke ABD’yi geçmeyi başardı! Dünyanın en güçlü pasaportu bakın hangi ülkenin

3. Almanya (189 Destinasyon): Avrupa'nın ekonomik lokomotifi Almanya, pasaport gücünde her zaman zirveye oynayan ülkelerden biridir. 189 destinasyona vizesiz erişimle vatandaşlarına geniş bir seyahat özgürlüğü sunar. Alman mühendisliği kadar pasaportu da sağlamdır.

Zirve değişti, o ülke ABD’yi geçmeyi başardı! Dünyanın en güçlü pasaportu bakın hangi ülkenin

2. Japonya (190 Destinasyon): Asya'nın teknoloji devi ve diplomatik ağırlığı yüksek ülkelerinden Japonya, 190 destinasyona vizesiz erişimle dünyanın en güçlü ikinci pasaportlarından birine sahiptir. Japon pasaportu, küresel saygınlığın ve barışçıl politikaların bir yansımasıdır.

Zirve değişti, o ülke ABD’yi geçmeyi başardı! Dünyanın en güçlü pasaportu bakın hangi ülkenin

1. Singapur (193 Destinasyon): 2025'in en güçlü pasaportu unvanını elinde bulunduran Singapur, vatandaşlarına tam 193 farklı destinasyona vizesiz veya varışta vize ile seyahat etme imkanı sunuyor. Küçük bir şehir devleti olmasına rağmen, stratejik konumu, güçlü ekonomisi, istikrarlı politikaları ve tarafsız dış ilişkileri sayesinde küresel mobilitede zirveye yerleşmiştir. Singapur pasaportu, adeta tüm dünyanın kapılarını açan bir "altın anahtar" gibidir.

Zirve değişti, o ülke ABD’yi geçmeyi başardı! Dünyanın en güçlü pasaportu bakın hangi ülkenin

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA YER ALIYOR?

Türkiye pasaportu 49. sırada yer almaktadır ve Türk vatandaşları 114 farklı destinasyona vizesiz veya varışta vize alarak seyahat edebilmektedir. Bu, Türkiye'nin küresel mobilite endeksinde önemli bir konumda olduğunu göstermekle birlikte, daha üst sıralardaki ülkelerle arasındaki farkı kapatmak için diplomatik ve ekonomik adımların devam edeceği anlamına gelmektedir. Son yıllarda vizesiz erişim sağlanan ülke sayısında artışlar yaşanmaktadır.

Zirve değişti, o ülke ABD’yi geçmeyi başardı! Dünyanın en güçlü pasaportu bakın hangi ülkenin

PASAPORT GÜCÜ NASIL BELİRLENİYOR?

Bir pasaportun uluslararası alandaki gücü, sadece o ülkenin coğrafi büyüklüğüyle ilgili değildir; aksine, bir dizi karmaşık faktörün birleşimiyle oluşur:

Diplomatik Çeviklik ve İlişkiler: Ülkeler arasındaki karşılıklı güven ve iyi , vize muafiyeti anlaşmalarının anahtarıdır.

Ekonomik Ağırlık ve Refah: Güçlü bir, yüksek yaşam standartları ve uluslararası ticaret hacmi, bir ülkenin pasaportunu daha cazip hale getirir.

Güvenlik Algısı: Uluslararası toplumda bir ülkenin iç güvenliği, istikrarı ve terör riskinin düşük olduğu algısı, vize politikalarını doğrudan etkiler.

Küresel Uygunluk ve Hukuk: Uluslararası hukuka uyum, şeffaf yönetim ve insan haklarına saygı, bir ülkenin pasaportunun gücünü artıran temel unsurlardır.

Zirve değişti, o ülke ABD’yi geçmeyi başardı! Dünyanın en güçlü pasaportu bakın hangi ülkenin
ETİKETLER
#diplomatik ilişkiler
# Ekonomi
#Pasaportun Gücü
#Seyahat Özgürlüğü
#Henley Pasaport Endeksi
#Vize Muafiyeti
#Küresel Mobilite
#Ekonomi
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