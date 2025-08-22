Menü Kapat
 Sumru Tarhan

BİM kırtasiye ürünleri kataloğu paylaşıldı! Yazıcı, boya setleri, okul çantası, cetvel, renkli kalemler BİM kırtasiye kataloğunda

BİM kırtasiye ürünleri kataloğunda yer alan defter, yazıcı, dosya, kalem, fosforlu kalemler, makas, cetvel seti, beslenme ve okul çantaları beğeni topladı. Okulların açılmasına kısa süre kala BİM kırtasiye ürünleri de incelendi.

22.08.2025
22.08.2025
Okulların açılmasına kısa süre kala milyonlarca öğrenci okul alışverişi için kırtasiyelerde ürünleri inceliyor. kırtasiye ürünler kataloğunu heyecanla bekleyen veli ve öğrencilere özel kırtasiye ürünler kataloğu listesi belli oldu.

BİM KIRTASİYE ÜRÜNLERİ KATALOĞU 22 AĞUSTOS CUMA

2025- 2026 ve yılının başlamasına kısa süre kala okul alışverişi yapacak olanlar dikkat! Bim Aktüel kırtasiye ürünler kataloğunda yok yok! Defter, kalem, silgi, dosya, suluk, ve renkli kalemler Bim kırtasiye ürünler kataloğunda.

Motzi Anaokulu Çantası – 399 TL

North Pacific Anaokulu Çantası – 399 TL

Motzi Çocuk Sırt Çantası – 399 TL

North Pacific Ortaokul Sırt Çantası – 499 TL

North Pacific Yetişkin Okul Çantası – 429 TL

Motzi İlkokul Çantası – 449 TL

Motzi Yetişkin Sırt Çantası – 479 TL

Black Okul Sırt Çantası ve Kalem Kutu Seti – 550 TL

Minecraft İlkokul Sırt Çantası – 499 TL

Minecraft Kalem Kutu – 129 TL

Studi Pelüş Pompomlu Kalem Kutusu – 169 TL

Motzi Çift Gözlü Kalem Kutu – 95 TL

  • Studi Kalem Kutusu – 69 TL
  • Studi Eğlenceli Kalem Kutu – 179 TL
  • Studi Eğlenceli Büyük Kalem Kutu – 299 TL
  • North Pacific Ayakkabı Figürlü Simli Kalem Kutu – 329 TL
  • Studi Şeffaf Simli Kalem Kutu – 39 TL
  • Studi Figürlü Masaüstü Kalemlik – 57,50 TL
  • Studi Masaüstü Metal Kalemlik – 21,50 TL
  • Studi Alüminyum Okul Matarası (600 ml) – 139 TL
  • Studi Çelik Okul Matarası (500 ml) – 149 TL
  • Studi Matara (530 ml) – 89 TL
  • Studi Matara (730 ml) – 109 TL
  • Motzi Isı Korumalı Termal Beslenme Çantası – 219 TL
  • Studi Bölmeli Beslenme Kutusu – 79 TL
  • Studi Beslenme Kabı – 59 TL
