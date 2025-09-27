Alexander Sörloth transferinde yeni perde!

Juventus'tan Alexander Sörloth kritiği geldi. Halihazırda Dusan Vlahovic'e veda etmeye hazırlanan siyah beyazlılar, Atletico Madridli Alexander Sörloth için farklı bir formül geliştirdi.

JUVENTUS'TAN ALEXANDER SORLOTH TRANSFERİ

Alexander Sörloth'u bir süredir izleyen Juventus yönetimi, Dusan Vlahovic üzerinden transferi bitirmeye karar verdi! Esasen ise iki dev kulüp de forvetlerinden memnun olmazken, Çizme temsilcisinden Alexander Sörloth için takas önerisi geldi ve menajerler aracılığıyla süreç başlatıldı. Son olarak ise Atletico Madrid'in, Dusan Vlahovic önerisine olumlu yaklaşması ve sürpriz transfere onay vermesi bekleniyor.

JUVENTUS'UN YENİ GÖZDESİ ALEXANDER SORLOTH'UN PERFORMANSI

2025/26 sezonunda Atletico Madrid ile tüm kulvarlarda 6 maça çıkan Norveçli oyuncu, toplamda 240 dakika sahada kaldı ve 1 gol attı.