Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Futbol
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Alexander Sörloth transferinde yeni perde!

Atletico Madrid'den ayrılması beklenen Alexander Sörloth için sürpriz bir transfer süreci ortaya çıktı. İtalya devi Juventus, Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak için takas planlarına başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Alexander Sörloth transferinde yeni perde!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
27.09.2025
saat ikonu 21:45
|
GÜNCELLEME:
27.09.2025
saat ikonu 21:45

'tan kritiği geldi. Halihazırda 'e veda etmeye hazırlanan siyah beyazlılar, Atletico Madridli Alexander Sörloth için farklı bir formül geliştirdi.

Alexander Sörloth transferinde yeni perde!

JUVENTUS'TAN ALEXANDER SORLOTH TRANSFERİ

Alexander Sörloth'u bir süredir izleyen Juventus yönetimi, Dusan Vlahovic üzerinden transferi bitirmeye karar verdi! Esasen ise iki dev kulüp de forvetlerinden memnun olmazken, Çizme temsilcisinden Alexander Sörloth için önerisi geldi ve menajerler aracılığıyla süreç başlatıldı. Son olarak ise 'in, Dusan Vlahovic önerisine olumlu yaklaşması ve sürpriz transfere onay vermesi bekleniyor.

Alexander Sörloth transferinde yeni perde!

JUVENTUS'UN YENİ GÖZDESİ ALEXANDER SORLOTH'UN PERFORMANSI

2025/26 sezonunda Atletico Madrid ile tüm kulvarlarda 6 maça çıkan Norveçli oyuncu, toplamda 240 dakika sahada kaldı ve 1 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular

ALEXANDER SORLOTH KARİYERİNDE NASIL YÜKSELİŞE GEÇMİŞTİ?
Yıldız golcü, Trabzonspor'daki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmiş ve ardından da Avrupa piyasasında yer edinmişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kenan Yıldız'a 60 milyon Euro!
Jose Mourinho'dan yıldız golcüye transfer telefonu!
ETİKETLER
#transfer
#serie a
#atletico madrid
#atletico madrid
#juventus
#juventus
#takas
#alexander sörloth
#alexander sörloth
#Transfer Haberleri
#Dusan Vlahovic
#Futbol
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.