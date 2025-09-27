Kenan Yıldız'a 60 milyon Euro!

Kenan Yıldız'ın talipleri her geçen gün artıyor. Esasen ise Manchester United ve Chelsea sonrasında; şimdi de Arsenal, Kenan Yıldız için devreye girdi.

KENAN YILDIZ'A 60 MİLYON EURO BONSERVİS!

Mikel Arteta'nın Kenan Yıldız'ı uzun zamandır istemesi, artık Arsenal yönetimi için resmi süreç hazırlıklarını başlattı! Ayrıca da Topçular, ilk aşamada Juventus'a 60 milyon Euro teklif etmeye karar verdi ve devamında da hızlı bir pazarlık süreci gerçekleştirmeyi tasarladı.

JUVENTUS'TAN KENAN YILDIZ TRANSFERİNE VETO

Geçtiğimiz haftalarda Kenan Yıldız'a kaptanlık veren İtalya devi, 60 milyon Euro civarlarındaki teklife olumlu yaklaşmıyor ve Kenan Yıldız üzerinden bir sistem kurgulamak istiyor.

KENAN YILDIZ KALİTESİNİ GÖSTERİYOR!

Yeni takvim yılına güçlü bir giriş yapan Kenan Yıldız, 5 maça çıkmış ve 2 gol ile 4 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.