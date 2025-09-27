Kenan Yıldız'a 60 milyon Euro!

İstanbul
Kenan Yıldız'ın talipleri her geçen gün artıyor. Esasen ise Manchester United ve Chelsea sonrasında; şimdi de Arsenal, Kenan Yıldız için devreye girdi.
Mikel Arteta'nın Kenan Yıldız'ı uzun zamandır istemesi, artık Arsenal yönetimi için resmi süreç hazırlıklarını başlattı! Ayrıca da Topçular, ilk aşamada Juventus'a 60 milyon Euro teklif etmeye karar verdi ve devamında da hızlı bir pazarlık süreci gerçekleştirmeyi tasarladı.
Geçtiğimiz haftalarda Kenan Yıldız'a kaptanlık veren İtalya devi, 60 milyon Euro civarlarındaki teklife olumlu yaklaşmıyor ve Kenan Yıldız üzerinden bir sistem kurgulamak istiyor.
Yeni takvim yılına güçlü bir giriş yapan Kenan Yıldız, 5 maça çıkmış ve 2 gol ile 4 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.