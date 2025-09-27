Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
19°
Editor
Editor
 Burak Ayaydın

Kenan Yıldız'a 60 milyon Euro!

Kenan Yıldız için transfer kazanı yeniden kaynıyor. An itibarıyla Foot Mercato, Kenan Yıldız ve Arsenal sürecini duyurdu.

Kenan Yıldız'a 60 milyon Euro!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
27.09.2025
saat ikonu 20:40
|
GÜNCELLEME:
27.09.2025
saat ikonu 20:40

'ın talipleri her geçen gün artıyor. Esasen ise ve sonrasında; şimdi de , Kenan Yıldız için devreye girdi.

KENAN YILDIZ'A 60 MİLYON EURO BONSERVİS!

Mikel Arteta'nın Kenan Yıldız'ı uzun zamandır istemesi, artık Arsenal yönetimi için resmi süreç hazırlıklarını başlattı! Ayrıca da Topçular, ilk aşamada 'a 60 milyon Euro teklif etmeye karar verdi ve devamında da hızlı bir pazarlık süreci gerçekleştirmeyi tasarladı.

Kenan Yıldız'a 60 milyon Euro!

JUVENTUS'TAN KENAN YILDIZ TRANSFERİNE VETO

Geçtiğimiz haftalarda Kenan Yıldız'a kaptanlık veren İtalya devi, 60 milyon Euro civarlarındaki teklife olumlu yaklaşmıyor ve Kenan Yıldız üzerinden bir sistem kurgulamak istiyor.

Kenan Yıldız'a 60 milyon Euro!

KENAN YILDIZ KALİTESİNİ GÖSTERİYOR!

Yeni takvim yılına güçlü bir giriş yapan Kenan Yıldız, 5 maça çıkmış ve 2 gol ile 4 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

KENAN YILDIZ HANGİ JUVENTUS EFSANESİNE BENZETİLİYOR?
İtalyan taraftarlar, Kenan Yıldız için 'yeni Del Piero' yakıştırmasını yapıyor.
