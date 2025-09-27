Arda Güler büyük oynadı ama derbiyi kazanmaya yetmedi!

Derbide Atletico Madrid ile Real Madrid sahaya çıktı. La Liga'nın 7. haftasındaki kritik maçı, ev sahibi Atletico farklı kazandı.

7 GOLLÜ DERBİDE KAZANAN ATLETICO MADRID OLDU

Arda Güler'in 1 gol ve 1 asistle oynadığı mücadele, 5-2'lik Atletico Madrid üstünlüğüyle sona erdi! Ev sahibine galibiyeti getiren goller Normand, Sorloth, Alvarez (2) ve Griezmann'dan gelirken; Kral'ın Takımı ise Mbappe ve Arda ile skor tabelasını değiştirdi. Ayrıca da milli yıldız Arda Güler, penaltıya sebep olmasıyla birlikte son yarım saat öncesinde oyundan alındı.

XABI ALONSO'NUN ARDA GÜLER TERCİHİ!

Kritik maça Arda Güler ile başlayan ve skor olarak karşılığını da alan genç hocanın, karşılaşmanın sonucuyla birlikte farklı kararlar vermesi ve yeni bir sistem benimsemesi bekleniyor.