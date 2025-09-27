Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Futbol
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Arda Güler büyük oynadı ama derbiyi kazanmaya yetmedi!

İspanya La Liga'da derbi heyecanı yaşandı. Arda Güler'in harika performansına rağmen Real Madrid, Atletico Madrid'e mağlup oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Arda Güler büyük oynadı ama derbiyi kazanmaya yetmedi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
27.09.2025
saat ikonu 19:59
|
GÜNCELLEME:
27.09.2025
saat ikonu 20:01

Derbide ile sahaya çıktı. 'nın 7. haftasındaki kritik maçı, ev sahibi Atletico farklı kazandı.

https://x.com/realmadrid/status/1971973259232268573

7 GOLLÜ DERBİDE KAZANAN ATLETICO MADRID OLDU

'in 1 gol ve 1 asistle oynadığı mücadele, 5-2'lik Atletico Madrid üstünlüğüyle sona erdi! Ev sahibine galibiyeti getiren goller Normand, Sorloth, Alvarez (2) ve Griezmann'dan gelirken; Kral'ın Takımı ise Mbappe ve Arda ile skor tabelasını değiştirdi. Ayrıca da milli yıldız Arda Güler, penaltıya sebep olmasıyla birlikte son yarım saat öncesinde oyundan alındı.

Arda Güler büyük oynadı ama derbiyi kazanmaya yetmedi!

XABI ALONSO'NUN ARDA GÜLER TERCİHİ!

Kritik maça Arda Güler ile başlayan ve skor olarak karşılığını da alan genç hocanın, karşılaşmanın sonucuyla birlikte farklı kararlar vermesi ve yeni bir sistem benimsemesi bekleniyor.

Arda Güler büyük oynadı ama derbiyi kazanmaya yetmedi!

Sıkça Sorulan Sorular

XABI ALONSU ŞU ANDA NEYİ DENİYOR?
İspanyol teknik adam; Arda ve Bellingham ikilisini aynı anda oynatarak, takımın hücum sistemini orta saha merkezli temellendiriyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Jose Mourinho'dan yıldız golcüye transfer telefonu!
Fenerbahçe’de Domenico Tedesco’nun tazminat maddesi: Ali Koç’un kuralı karşılık buldu!
ETİKETLER
#atletico madrid
#atletico madrid
#real madrid
#real madrid
#arda güler
#arda güler
#la liga
#la liga
#Futbol
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.