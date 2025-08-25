Menü Kapat
Avatar
Editor
 Suat Vilgen

Arda Güler yine hayran bıraktı! İspanyol basını yeni lakabını buldu

Real Madrid, La Liga’da Real Oviedo deplasmanından net bir galibiyetle dönerken Arda Güler performansıyla geceye damga vurdu. İspanyol basını genç yıldız için “Anahtar” ifadesini kullandı.

Arda Güler yine hayran bıraktı! İspanyol basını yeni lakabını buldu
25.08.2025
25.08.2025
’nın 2. haftasında , deplasmanda Real Oviedo’ya konuk oldu. Municipal Carlos Tartiere Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Madrid ekibi 3-0’lık skorla kazandı. Karşılaşmada perdeyi 37. dakikada açan gol, ’in mükemmel asistinde ’den geldi. Fransız yıldız 83. dakikada bir kez daha sahneye çıkarken, 90+3. dakikada Vinicius Jr. skoru belirledi.

ARDA GÜLER İLK 11’DE SAHNEYE ÇIKTI

Teknik direktör , mücadeleye Arda Güler’i ilk 11’de başlatarak genç yıldıza güvenini bir kez daha gösterirken 74 dakika sahada kalan milli futbolcu, alkışlarla kenara geldi ve yerini Gonzalo’ya bıraktı. Bu sonuçla Real Madrid puanını 6’ya yükseltti, Real Oviedo ise 2. hafta sonunda sıfır puanda kaldı.

İSPANYOL BASINI: “XABİ ONSUZ BİR 11 DÜŞÜNEMİYOR”

Arda Güler’in maçtakmi performansı ise İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı. El Mundo Deportivo, milli oyuncu için övgü dolu bir analiz kaleme alırken ifadeleri kullandı: “Ortada daha az, aksiyona daha yakın oynadığında kendini gösteriyor. Osasuna maçına göre çok daha rahattı. Mastantuono ile iyi bir bağ kurdu. Boş alan bulduğunda kararlarını net veriyor. Mbappe’nin golünün başlangıcı olan mükemmel bir asist yaptı."

Arda Güler yine hayran bıraktı! İspanyol basını yeni lakabını buldu

Analizde Arda'nın gelişimini sürdürdüğü ve Xabi Alonso'nun onsuz bir ilk 11 düşünmek bile istemediği belirtilirken Arda'ya bir de yakıştırmada bulunularak "Alonso için o bir anahtar” ifadesine yer verildi.

