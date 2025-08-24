Menü Kapat
Editor
Editor
 Suat Vilgen

Arda Güler'e dev vaat! Başkan Perez bizzat bildirdi

Real Madrid Başkanı Florentino Pérez, genç yıldız Arda Güler’in bu sezonki performansını sürdürmesi halinde 2026’da maaşına zam yapılacağını açıkladı.

Arda Güler'e dev vaat! Başkan Perez bizzat bildirdi
Sezon daha yeni başlasa da Başkanı Florentino Pérez, ’in ilerleyişini yakından takip ediyor. Xabi Alonso’nun gelişi ve Luka Modric’in ayrılmasıyla orta sahada sorumluluk üstlenen milli yıldızımız, kariyerinin en heyecan verici dönemlerinden birini yaşıyor.

Arda Güler'e dev vaat! Başkan Perez bizzat bildirdi

BAŞARISI ÖDÜLE DÖNÜŞEBİLİR

Defensa Central'da yer alan habere göre La Liga devinin başkanı Perez, Arda’ya bu sezon yüksek performans sergiler ve vazgeçilmez hale gelirse 2026 yazında sözleşmesini iyileştireceklerini taahhüt etti. Genç futbolcu, bu sezon ön plana çıkarak Real Madrid’de önemli bir oyuncu olduğunu kanıtlamanın tam zamanı olduğunun farkında.

Şu ana kadar Arda Güler, beklentileri karşılıyor ve orta sahada sağlam bir performans sergiliyor. Xabi Alonso’nun güveniyle daha organize bir oyun ortaya koyan Arda, son maçlarda oyunu yönlendiren ve hücumda da etkili olan bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Son karşılaşmalarda birden fazla asist yaptı.

Arda Güler'e dev vaat! Başkan Perez bizzat bildirdi

GELECEĞİN YILDIZI OLACAK

Diğer yandan takımın sportif menajeri Toni Kroos da Arda Güler'in, sağlıklı kaldığı sürece ve Xabi Alonso ile birlikte büyük bir geleceğe sahip olacağını söyledi. . Kroos, genç yıldızın potansiyeline dikkat çekerek "Alonso, akımın oyununu parlatacak eksik parçayı Arda’da bulmuş gibi görünüyor. Bu sezon ve gelecek için Real Madrid’in en önemli ‘transferi’ genç yıldız olabilir" ifadelerini kullandı.

Arda Güler'e dev vaat! Başkan Perez bizzat bildirdi

ARDA’NIN ROLÜ VE HEDEFLERİ

Diğer yandan haberde Arda Güler'in Alonso ile birlikte takımdaki yeni pozisyonuna ilişkin yorumları da yer aldı. Merkezde oynamayı daha çok sevdiğini ve bundan büyük keyif aldığını belirten Arda, "İster iki ister üç forvetle oynayalım fark etmiyor, oyuna girmek ve takımı geliştirmek istiyorum. Bu, yapmak istediğim şey” ifadelerini kullandı.

