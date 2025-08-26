Menü Kapat
Avatar
Editor
 Suat Vilgen

Beşiktaş ile Acun Ilıcalı anlaştı! Hull City tüm şartları kabul etti, transfer bitti

Beşiktaş, Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic’i İngiltere Championship ekibi Hull City’ye kiralık olarak gönderiyor. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu kulüp, oyuncunun maaşının tamamını üstlenmeyi kabul etti.

Beşiktaş ile Acun Ilıcalı anlaştı! Hull City tüm şartları kabul etti, transfer bitti
KAYNAK:
A Spor
|
GİRİŞ:
26.08.2025
07:20
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
07:20

’ta kadro yapılanması sürerken ayrılıklar da hız kesmiyor. Siyah-beyazlıların orta sahadaki isimlerinden ’in, 'nın sahip olduğu ekiplerinden ’ye kiralık olarak olması konusunda anlaşma sağlandı.

Beşiktaş ile Acun Ilıcalı anlaştı! Hull City tüm şartları kabul etti, transfer bitti

TEKNİK DİREKTÖR JAKİROVİC'TEN AÇIKLAMA

A Spor’un haberine göre transfer görüşmelerinde son aşamaya gelinirken, Hull City maaş yükünü tamamen üstlenmeyi kabul etti. Böylece taraflar arasında resmi olarak anlaşma sağlandı ve transferin kısa süre içinde duyurulması bekleniyor.

Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, transferle ilgili yaptığı değerlendirmede, “Böyle bir profile ihtiyacımız var. Türkiye’de neredeyse 10 yıldır oynuyor. Bu onun kalitesini gösteriyor. Bu anlaşmayı sağlamaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş ile Acun Ilıcalı anlaştı! Hull City tüm şartları kabul etti, transfer bitti

BEŞİKTAŞ’TA AYRILIK RÜZGARI

Yeni sezon öncesi kadroda ciddi değişime giden Beşiktaş, daha önce Ciro Immobile, Gedson Fernandes, Bakhtiyor Zaynutdinov, Jackson Muleka, Arthur Masuaku, Tayfur Bingöl ve Onur Bulut ile yollarını ayırmıştı. Amir Hadziahmetovic’in de ayrılığıyla birlikte siyah-beyazlı ekipte yaprak dökümü sürecek gibi görünüyor.

ETİKETLER
#transfer
#transfer
#beşiktaş
#beşiktaş
#teknik direktör
#acun ılıcalı
#hull city
#hull city
#Amir Hadziahmetovic
#Amir Hadziahmetovic
#İngiltere Championship
#Kiralık Odalar
#Futbol
