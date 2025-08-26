Beşiktaş ile Acun Ilıcalı anlaştı! Hull City tüm şartları kabul etti, transfer bitti

Beşiktaş’ta kadro yapılanması sürerken ayrılıklar da hız kesmiyor. Siyah-beyazlıların orta sahadaki isimlerinden Amir Hadziahmetovic’in, Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’ye kiralık olarak transfer olması konusunda anlaşma sağlandı.

TEKNİK DİREKTÖR JAKİROVİC'TEN AÇIKLAMA

A Spor’un haberine göre transfer görüşmelerinde son aşamaya gelinirken, Hull City maaş yükünü tamamen üstlenmeyi kabul etti. Böylece taraflar arasında resmi olarak anlaşma sağlandı ve transferin kısa süre içinde duyurulması bekleniyor.

Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, transferle ilgili yaptığı değerlendirmede, “Böyle bir profile ihtiyacımız var. Türkiye’de neredeyse 10 yıldır oynuyor. Bu onun kalitesini gösteriyor. Bu anlaşmayı sağlamaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ’TA AYRILIK RÜZGARI

Yeni sezon öncesi kadroda ciddi değişime giden Beşiktaş, daha önce Ciro Immobile, Gedson Fernandes, Bakhtiyor Zaynutdinov, Jackson Muleka, Arthur Masuaku, Tayfur Bingöl ve Onur Bulut ile yollarını ayırmıştı. Amir Hadziahmetovic’in de ayrılığıyla birlikte siyah-beyazlı ekipte yaprak dökümü sürecek gibi görünüyor.

