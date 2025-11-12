Çankırı'da facia! Genç kadın halı sıkma makinesine kapıldı

Şabanözü ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de meydana gelen olay dehşete düşürdü. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki Sümeyye O., çalıştığı halı yıkama dükkanında halı sıkma makinesine kapıldı.

GENÇ KADIN FECİ ŞEKİLDE HAYATINI KAYBETTİ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.