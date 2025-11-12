Menü Kapat
 Nalan Güler Güven

Vatandaşa bunları yedirmişler! Tonlarca bozuk et ele geçirildi!

Ankara’nın Yenimahalle'de bulunan YNS Gıda Şirketi’ne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Ankara Tarım İl Müdürlüğü tarafından operasyon düzenlendi. "Taklit ve tağşiş" denetiminde üretime uygun olmayan yaklaşık 64 ton ürün ele geçirildi.

KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
12.11.2025
22:37
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
22:41

'da "taklit ve " denetiminde üretime uygun olmayan yaklaşık 64 ton ürün ele geçirildi.

Vatandaşa bunları yedirmişler! Tonlarca bozuk et ele geçirildi!

DERİ KEMİKLERİ KÖFTEYE KOYMUŞLAR

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince Yenimahalle ilçesi İvedik OSB Mahallesi'nde bulunan bir işletme içerisinde taklit veya tağşiş yapılan hayvansal deri kemik parçalarının hazır üretiminde kullanıldığı ve hijyenik olmayan ortamlarda üretim ve depolama yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Vatandaşa bunları yedirmişler! Tonlarca bozuk et ele geçirildi!

63 TON 795 KİLOGRAM BOZUK ETİ PİYASA SÜRECEKLERDİ!

Ekiplerin denetimi sonucunda, son tüketim tarihi geçmiş ürünler, 29 ton 135 kilogram üretime uygun olmayan ham madde, 34 ton 660 kilogram uygun olmayan hammaddeden üretilmiş ve piyasaya sürülecek nihai ürün olmak üzere 63 ton 795 kilogram ürünün ele geçirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Vatandaşa bunları yedirmişler! Tonlarca bozuk et ele geçirildi!

"Konu ile ilgili 3 şahsa Türk Ceza Kanununun 186. maddesi kapsamında 'Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde Bozulmuş, Değiştirilmiş Her Tür Yenilecek veya İçilecek Şeyleri veya İlaçları Satmak, Tedarik Etmek ve Bulundurmak' suçlarından adli işlem başlatılmış olup internet üzerinden de taklit veya tağşiş yaptıkları ürünleri sattığı belirlenen iş yeri mühürlenerek faaliyetine son verilmiştir."

Vatandaşa bunları yedirmişler! Tonlarca bozuk et ele geçirildi!
ETİKETLER
#hijyen
#köfte
#tağşiş
#Ankara
#Taklit Ürün
#Hayvansal Deri
#Gündem
