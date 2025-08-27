Beşiktaş'ın Lausanne ile tur mücadelesi şifresiz! Maçı yayınlayacak kanal belli oldu

UEFA Konferans Ligi play-off turunda temsilcimiz Beşiktaş, yarın sahasında İsviçre ekibi Lausanne ile kritik bir mücadeleye çıkacak. İlk maçtan 1-1 beraberlikle dönen siyah-beyazlılar, bu kez sahadan galip ayrılarak Avrupa lig aşamasına adını yazdırmayı amaçlıyor.

BEŞİKTAŞ - LAUSANNE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmayı Danimarka Futbol Federasyonu’ndan Jakob Kehlet yönetecek. Kehlet'in yardımcı hakemleri ise Lars Hummelgaard ve Martin Markus olacak. Siyah-beyazlı taraftarlar, takımın saha içindeki performansını yakından takip edecek. Dev karşılaşma Show TV ekranlarından canlı yayınlanacak ve saat 20.00’de başlayacak.

BEŞİKTAŞ KALESİNİ KORUYAMIYOR

Bu sezon hem Süper Lig’de hem de Avrupa arenasında gol yollarında etkili olan Beşiktaş, kalesinde ise sık sık gol gördü. Siyah-beyazlılar, Avrupa ve lig maçlarını kapsayan 6 karşılaşmada 12 gol kaydederken, kalesinde 11 gol gördü.

Beşiktaş’ın bu sezonki maç sonuçları şöyle:

Beşiktaş-Shakhtar Donetsk: 2-4

Shakhtar Donetsk-Beşiktaş: 2-0

St. Patrick's-Beşiktaş: 1-4

Beşiktaş-St. Patrick's: 3-2

Beşiktaş-Eyüpspor: 2-1

Lausanne-Beşiktaş: 1-1

ELERSE LİG AŞAMASINA KALIYOR

Beşiktaş, Lausanne karşısında galip gelmesi durumunda lig aşamasına yükselecek ve Avrupa macerasını sürdürme şansı yakalayacak. Siyah-beyazlı ekip, 2021-2022 sezonundan bu yana düzenlenen organizasyonda daha önce sadece bir kez mücadele etti. 2023-2024 sezonunda ise Konferans Ligi’nde gruptan çıkmayı başaramamıştı.

Olası bir yenilgi ise Beşiktaş’ı Avrupa serüveninden erken veda etmeye zorlayacak.