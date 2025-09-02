Menü Kapat
Editor
 Suat Vilgen

Galatasaray bir çılgın hamle daha! Masadaki fiyat 55 milyon euro!

Serie A ekiplerinden Atalanta ile köprüleri atan Nijeryalı forvet Ademola Lookman'a Galatasaray talip olmuştu. 27 yaşındaki yıldızın Sarı-Kırmızılılar'a transferinde son dakika gelişmesi yaşandı.

Galatasaray bir çılgın hamle daha! Masadaki fiyat 55 milyon euro!
02.09.2025
02.09.2025
Başkanı Dursun Özbek, transferin son günlerinde uçakları peş peşe indirmeyi hedefliyor. Manchester City'nin Türk yıldızı 'la her konuna anlaşma sağlandı. Taraftarın merakla beklediği kaleci transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Barış Alper'in ayrılığı ihtimaline karşın gereken önlem alındı.

Galatasaray bir çılgın hamle daha! Masadaki fiyat 55 milyon euro!

OSİMHEN'İN ARKADAŞI

'in bonservisini alarak Türk futbolunda bir ilke daha adını yazdıran ve 'nde mutlak başarı hedefleyen Galatasaray, bir başka Nijeryalı için masasında. Sarı-kırmızılılar, Serie A ekiplerinden 'da oynayan ancak kulübüyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle takımdan ayrılmayı kafasına koyan Nijeryalı forvet Ademola Lookman'a Galatasaray talip oldu.

Galatasaray bir çılgın hamle daha! Masadaki fiyat 55 milyon euro!

ASLAN İLK TEMASI KURDU

SKY Sport'un haberine göre Bayern Münih ve Tottenham Hotspur'un da talip olduğu 27 yaşındaki yıldız bu iki kulüpye anlaşamadı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu ile Galatasaray'ın, Ademola Lookman transferi için Atalanta ve oyuncunun temsilcisi ile görüşme gerçekleştirdiğini belirtti. Atalanta'nın Lookman için 55 milyon euro talep ettiği belirtilirken Galatasaray'ın ise Osimhen transferinde olduğu gibi stratejik bir hamle planladığı belirtildi!

Galatasaray bir çılgın hamle daha! Masadaki fiyat 55 milyon euro!

UEFA AVRUPA LİGİ FİNALE DAMGA VURDU

Londra doğumlu olan ve A Milli Takım tercihini İngiltere yerine Nijerya'dan kullanan Lookman, 2023 UEFA Avrupa Ligi finalinde Bayern Leverkusen'e karşı hat-trick yapıp kupayı kazandıran isim olmuştu. Güncel piyasa değeri 60 milyon euro olan Lookman, geçen sezon takımına 40 maçta 20 gol, 7 asistlik katkı sundu.

