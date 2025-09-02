Galatasaray bir çılgın hamle daha! Masadaki fiyat 55 milyon euro!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transferin son günlerinde uçakları peş peşe indirmeyi hedefliyor. Manchester City'nin Türk yıldızı İlkay Gündoğan'la her konuna anlaşma sağlandı. Taraftarın merakla beklediği kaleci transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Barış Alper'in ayrılığı ihtimaline karşın gereken önlem alındı.

OSİMHEN'İN ARKADAŞI

Victor Osimhen'in bonservisini alarak Türk futbolunda bir ilke daha adını yazdıran ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mutlak başarı hedefleyen Galatasaray, bir başka Nijeryalı için transfer masasında. Sarı-kırmızılılar, Serie A ekiplerinden Atalanta'da oynayan ancak kulübüyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle takımdan ayrılmayı kafasına koyan Nijeryalı forvet Ademola Lookman'a Galatasaray talip oldu.

ASLAN İLK TEMASI KURDU

SKY Sport'un haberine göre Bayern Münih ve Tottenham Hotspur'un da talip olduğu 27 yaşındaki yıldız bu iki kulüpye anlaşamadı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu ile Galatasaray'ın, Ademola Lookman transferi için Atalanta ve oyuncunun temsilcisi ile görüşme gerçekleştirdiğini belirtti. Atalanta'nın Lookman için 55 milyon euro talep ettiği belirtilirken Galatasaray'ın ise Osimhen transferinde olduğu gibi stratejik bir hamle planladığı belirtildi!

UEFA AVRUPA LİGİ FİNALE DAMGA VURDU

Londra doğumlu olan ve A Milli Takım tercihini İngiltere yerine Nijerya'dan kullanan Lookman, 2023 UEFA Avrupa Ligi finalinde Bayern Leverkusen'e karşı hat-trick yapıp kupayı kazandıran isim olmuştu. Güncel piyasa değeri 60 milyon euro olan Lookman, geçen sezon takımına 40 maçta 20 gol, 7 asistlik katkı sundu.