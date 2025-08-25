Menü Kapat
27°
Galatasaray'ın Kayseri galibiyeti sonrası itiraf geldi! 'Biz onların seviyesinde değiliz'

Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, 4-0’lık Galatasaray yenilgisi sonrası yaptığı açıklamada sarı-kırmızılıların seviyesinde olmadıklarını kabul ederek önemli bir itirafta bulundu.

Galatasaray'ın Kayseri galibiyeti sonrası itiraf geldi! 'Biz onların seviyesinde değiliz'
Trendyol ’in 3. haftasında , sahasında konuk ettiği ’a 4-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, sarı-kırmızılı ekibin haklı bir galibiyet aldığını söyledi.

Galatasaray'ın Kayseri galibiyeti sonrası itiraf geldi! 'Biz onların seviyesinde değiliz'

"SKOR AĞIR AMA GERÇEK BU"

Gisdol, farklı mağlubiyetin kulağa ağır geldiğini belirterek, “4-0’lık skor kulağa ağır geliyor ama bugün Galatasaray iyi taraftı.” dedi.

Galatasaray'ın Kayseri galibiyeti sonrası itiraf geldi! 'Biz onların seviyesinde değiliz'

Tecrübeli teknik adam, üst seviyedeki takımlara karşı en küçük hatanın bile sonuç getirdiğini vurguladı:
“İlk golü yemeden evvel önemli bir gol fırsatı yakalamıştık. Galatasaray gibi üst seviye takımlar iyi konsantre olunmadığında tek bir şansta bile golü bulabiliyor.”

Galatasaray'ın Kayseri galibiyeti sonrası itiraf geldi! 'Biz onların seviyesinde değiliz'
"KABUL ETMEMİZ LAZIM"

Müsabakanın ikinci yarısına da kötü başladıklarını dile getiren Gisdol, şu ifadeleri kullandı: “İkinci yarı geri dönmeye çalıştık, mücadele ettik ama bir kere daha yüksek seviye bir takıma karşı konsantrasyon eksikliği yaşayınca ikinci yarının başlamasından 1 dakika sonra golü yedik. Sonrasında 2-1'i yakalamak için fırsatlarımız oldu. Ne yazık ki golü bulamadık.”

Takımıyla ilgili net bir değerlendirmede bulunan Alman teknik adam, “Şunu kabul etmemiz lazım biz Galatasaray’ın seviyesinde değiliz. Tabii ki bu mağlubiyetten dersler çıkaracağız. Takımı geliştirmek adına da daha fazla zamanımız olduğunu düşünüyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

