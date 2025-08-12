Menü Kapat
Futbol
Editor
 Suat Vilgen

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe için yola çıkıyor! Forma giyeceği maçı duyurdular

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'na forma giydireceği tarih netleşti. Benfica'nın Devler Ligi'ndeki olası bir eşleşme ihtimaline karşın beklettiği transferi uzatmak isteyen sarı-lacivertliler, oyuncuyu eski takımına karşı oynatmamayı göze alarak işi bitirdi.

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe için yola çıkıyor! Forma giyeceği maçı duyurdular
, uzun süredir gündeminde yer alan milli futbolcu transferinde mutlu sona ulaşmak üzere. Sarı-lacivertliler, Benfica ile yapılan zorlu pazarlıkların ardından oyuncuyu İstanbul’a getirmek için son adımları atıyor.

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe için yola çıkıyor! Forma giyeceği maçı duyurdular
OLASI BENFICA EŞLEŞMESİNDE YOK

Haber Global’in aktardığı bilgilere göre Kerem Aktürkoğlu, bu akşam oynanacak Benfica–Nice karşılaşmasında kısa süre de olsa forma giyecek. Böylece olası bir Fenerbahçe–Benfica eşleşmesinde milli futbolcunun sahada yer alması mümkün olmayacak. Portekiz ekibi bu konuda taviz vermedi.

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe için yola çıkıyor! Forma giyeceği maçı duyurdular

TRANSFERDE SON DÖNEMEÇ

Fenerbahçe, Benfica’nın tüm şartlarını kabul ederek transferde önemli bir mesafe kat etti. Herhangi bir son dakika engeli çıkmaması halinde sarı-lacivertliler, bu akşamki karşılaşmaların ardından Kerem Aktürkoğlu’nu İstanbul’a getirecek.

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe için yola çıkıyor! Forma giyeceği maçı duyurdular
HEDEF GÖZTEPE MAÇI

Kulüp, yıldız futbolcuyu Göztepe maçı kadrosuna dahil etmeyi planlıyor. Geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 53 resmi maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 16 gol ve 13 asistlik performansıyla kaydadeğer bir grafik çizmişti.

