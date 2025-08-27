Menü Kapat
28°
Editor
Editor
 Suat Vilgen

Kerem Aktürkoğlu için flaş iddia! 'Maç öncesi Fenerbahçe yönetimine mesaj gönderdi!'

Benfica karşısında Şampiyonlar Ligi hayalini yeniden canlandırmak isteyen Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinde de kritik aşamaya geldi. Milli yıldızın sarı-lacivertli yönetime özel bir mesaj gönderdiği ileri sürüldü.

Kerem Aktürkoğlu için flaş iddia! 'Maç öncesi Fenerbahçe yönetimine mesaj gönderdi!'
play-off turu rövanşında ile deplasmanda karşılaşacak olan , sahada tur için mücadele ederken transferde de önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin uzun süredir gündeminde olan için kritik görüşmelerin yapılacağı belirtildi.

Kerem Aktürkoğlu için flaş iddia! 'Maç öncesi Fenerbahçe yönetimine mesaj gönderdi!'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şampiyonlar Ligi'ne son adım! Fenerbahçe, Benfica deplasmanında 16 yıllık hasreti bitirmek istiyor

ALİ KOÇ'TAN YENİ HAMLE

Sözcü'de yer alan habere göre Fenerbahçe Başkanı , Portekiz'de Benfica Başkanı Rui Costa ile bir kez daha masaya oturacak. Görüşmelerde milli futbolcunun transferi için son detayların konuşulması bekleniyor.

Kerem Aktürkoğlu için flaş iddia! 'Maç öncesi Fenerbahçe yönetimine mesaj gönderdi!'

"BENİ ALMADAN DÖNMEYİN"

En dikkat çekici gelişme ise Kerem Aktürkoğlu'nun yönetime gönderdiği iddia edilen mesaj oldu. Yıldız oyuncunun, "Beni almadan İstanbul'a dönmeyin. Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak istiyorum." ifadelerini sarı-lacivertli yöneticilere ilettiği ileri sürüldü.

Kerem Aktürkoğlu için flaş iddia! 'Maç öncesi Fenerbahçe yönetimine mesaj gönderdi!'

İki kulübün 22,5 milyon euro bonservis ve 2,5 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Transferin, Benfica ile oynanacak play-off rövanşının ardından resmileşmesi bekleniyor.

