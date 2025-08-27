Kerem Aktürkoğlu için flaş iddia! 'Maç öncesi Fenerbahçe yönetimine mesaj gönderdi!'

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, sahada tur için mücadele ederken transferde de önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin uzun süredir gündeminde olan Kerem Aktürkoğlu için kritik görüşmelerin yapılacağı belirtildi.

ALİ KOÇ’TAN YENİ HAMLE

Sözcü’de yer alan habere göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Portekiz’de Benfica Başkanı Rui Costa ile bir kez daha masaya oturacak. Görüşmelerde milli futbolcunun transferi için son detayların konuşulması bekleniyor.

"BENİ ALMADAN DÖNMEYİN"

En dikkat çekici gelişme ise Kerem Aktürkoğlu’nun yönetime gönderdiği iddia edilen mesaj oldu. Yıldız oyuncunun, “Beni almadan İstanbul’a dönmeyin. Fenerbahçe’de şampiyonluk yaşamak istiyorum.” ifadelerini sarı-lacivertli yöneticilere ilettiği ileri sürüldü.

İki kulübün 22,5 milyon euro bonservis ve 2,5 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Transferin, Benfica ile oynanacak play-off rövanşının ardından resmileşmesi bekleniyor.