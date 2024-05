Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan'a sert tepki: "Galatasaray kaptanı onların seviyesine inmez!"

20 May 2024 19:46 - Güncelleme : 20 May 2024 19:49

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'ye kendi taraftarı önünde 1-0 mağlup olan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılı taraftarlara şampiyonluğu bir hafta önce yaşatamadıkları için üzgün olduklarını belirten Aktürkoğlu, maç sonu yaşanan olaylara da değindi.

"GALATASARAY KAPTANI ONLARIN SEVİYESİNE İNMEZ!"

Kerem Aktürkoğlu'nun sosyal medya aracılığı ile paylaştığı açıklama şu şekilde;

"Galatasaray taraftarına hak ettiği şampiyonluğu bir hafta öncesinden yaşatamadığımız için üzgünüz. Evimizde, taraftarımızla birlikte, tıpkı geçen sezonki gibi bir final yapmak istiyorduk; ama olmadı. Maalesef bu iniş ve çıkışlar, mutluluklar ve hayal kırıklıkları, hayatın kendisi. Ancak Galatasaray, tarihi boyunca her zaman her zorluktan geri dönmeyi başarmıştır. Biz de tüm sezon emek verdiğimiz, hakkımız olan şampiyonluğu kazanabilmek adına, sezonun son haftasında her şeyimizi vereceğiz. Şunun bilinmesini isterim ki; Galatasaray Kaptanı, varlığını saha dışı olaylara borçlu olanlara gerekli ölçüde, hak ettikleri şekilde cevap verir; ancak onların seviyesine inmez. Yapmamız gerekenin ne olduğunu biliyoruz. Tam konsantrasyonla, İstanbul'a 24. kez şampiyon dönmek için sonuna kadar mücadele edeceğiz."

TARTIŞMA MAÇ ÖNCESİ BAŞLADI

Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olduğu dev derbiden önce tansiyon çok yükselmişti. Zemin kontrolü için sahaya çıkan Mert Hakan Yandaş'ın sarı-kırmızılı taraftarlara formasında bulunan armayı göstermesi Kerem Aktürkoğlu'nun tepkisini çekmişti.

Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Mert Hakan Yandaş arasındaki tartışma uzun süre devam etmiş, olaylara diğer futbolcular da dahil olmuştu.