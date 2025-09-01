Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Fenerbahçe'de Marco Asensio transferinde mutlu son: İstanbul'a giriş yaptı

Fenerbahçe'nin heyecanla beklediği Marco Asensio transferinde mutlu sona erdi. İspanyol oyuncu gece yarısı İstanbul'a giriş yaptı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 03:10
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 03:30

Paris Saint Germain forması giyen ile imza atmak üzere 'a geldi. Yıldız futbolcunun sağlık kontrolleri sonrası anlaşmayı imzalamasının ardından bir an evvel çalışmalara başlaması bekleniyor.

İSTANBUL'A GİRİŞ YAPTI

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu kadro planlaması kapsamında hücuma takviye yaptı. Sarı-lacivertli kulüp daha öncesinde her konuda anlaşma sağladığı Marco Asensio'nun kulübü Paris Saint-Germain ile de bonservisi konusunda anlaşma sağladı.
29 yaşındaki futbolcu gece saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden İstanbul’a giriş yaptı. İspanyol futbolcuyu Fenerbahçeli yöneticiler karşılarken, pasaport işlemlerinden sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı.
Asensio'yu karşılamak için alana gelen sarı-lacivertli taraftarlar da yıldız oyuncuya tezahüratlarda bulundu.
Asensio, gün içerisinde sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atması bekleniyor.

