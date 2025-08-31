Kerem Aktürkoğlu İstanbul'da: Fenerbahçe transferi bitirdi!

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferi imza aşamasına geçti. Halihazırda Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'a geldiği bu saatlerde, sağlık kontrollerinin ardından sözleşmenin resmiyet kazanması bekleniyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU İSTANBUL'DA

Fenerbahçe'nin sürpriz transferleri hız kesmeden devam ediyor. Sarı lacivertliler, şampiyonluk yolundaki önemli hamlelerden olan Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaştı ve milli yıldızı Avrupa listesine yazdırma konusunda doğru bir zamanlama yakaladı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN İLK SÖZLER

"Zor süreçti. Geç olsun, güç olmasın. Fenerbahçe'ye transferimi mümkün kılan başkanımız Ali Koç ve sonrasında Hakan Safi'ye çok teşekkür ederim. Fenerbahçe taraftarının hak ettiği şampiyonluk için buradayım. Taraftarımıza bunun sözünü vermiş olmalıyım. Ben buraya bunun için geldim. Şampiyonluğu armağan edebilmek için geldim. Bu transfer hayırlı olsun. Türkiye'nin en büyük, en şerefli kulübüne geldiğim için çok mutluyum."

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN MALİYETİ

Fenerbahçe'nin KAP açıklaması yapmasının beklendiği transferde; Kerem Aktürkoğlu, kulüp tarihindeki en pahalı futbolcu olmuş olacak.