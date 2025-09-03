Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Muslera'dan Uğurcan Çakır'a mesaj var!

Efsaneleri arasına girdiği Galatasaray ile geçtiğimiz sezon sonu yollarını ayıran Muslera, Aslan'ın yeni file bekçisi Uğurcan Çakır'a destek mesajı attı. İkili arasındaki diyaloğun detayları ortaya çıktı...

KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
03.09.2025
saat ikonu 10:26
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
saat ikonu 10:26

'a bonuslarla birlikte 36 milyon euro karşılığında transfer olan 'a, sarı-kırmızılı takımın eski kalecisi ve kaptanı 'dan büyük destek geldi. Galatasaray'da oynadığı dönemde Uğurcan'dan övgüyle bahseden Uruguaylı eldiven, transfer gerçekleşir gerçekleşmez milli kaleciye tebrik mesajı attı ve başarı dileğinde bulundu.

MUSLERA'NIN SAKATLIĞINDA İLK ARAYAN OLMUŞTU

Daha önce 'nrın kaval kemiğinin kırıldığı dönemde Uruguaylı file bekçisini ilk meslektaşı Uğurcan olmuştu. Bu durumu bizzat kendisi açıklayan Muslera böylece bu jestin karşılığını uzun süre sonra vermiş oldu.

Muslera'dan Uğurcan Çakır'a mesaj var!

ve 'ın file bekçisi Uğurcan Çakır, KDV dahil 33 milyon euro artı 3 milyon euro bonus karşılığında sarı-kırmızılılara imza atarak içinde takım değiştiren en pahalı Türk oyuncu ünvanına erişmişti.

