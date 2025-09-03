Muslera'dan Uğurcan Çakır'a mesaj var!

Galatasaray'a bonuslarla birlikte 36 milyon euro karşılığında transfer olan Uğurcan Çakır'a, sarı-kırmızılı takımın eski kalecisi ve kaptanı Fernando Muslera'dan büyük destek geldi. Galatasaray'da oynadığı dönemde Uğurcan'dan övgüyle bahseden Uruguaylı eldiven, transfer gerçekleşir gerçekleşmez milli kaleciye tebrik mesajı attı ve başarı dileğinde bulundu.

MUSLERA'NIN SAKATLIĞINDA İLK ARAYAN OLMUŞTU

Daha önce Muslera'nrın kaval kemiğinin kırıldığı dönemde Uruguaylı file bekçisini ilk meslektaşı Uğurcan olmuştu. Bu durumu bizzat kendisi açıklayan Muslera böylece bu jestin karşılığını uzun süre sonra vermiş oldu.

Trabzonspor ve A Milli Takım'ın file bekçisi Uğurcan Çakır, KDV dahil 33 milyon euro artı 3 milyon euro bonus karşılığında sarı-kırmızılılara imza atarak Süper Lig içinde takım değiştiren en pahalı Türk oyuncu ünvanına erişmişti.