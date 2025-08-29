Sadettin Saran'dan Mourinho açıklaması! Seçimi kazanırsa takımın başında kalacak mı?

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran, NOW’a yaptığı açıklamalarda teknik direktör Jose Mourinho’nun geleceğine ilişkin soruları yanıtladı. Mourinho ile ilgili gündeme gelen “Seçilirseniz hocayla devam edecek misiniz?” sorusuna Saran “Pazar günü maçımız var o yüzden hocamızı kötülemeyeceğim ama Seçilirsek gelir gelmez hocamızla konuşacağız, değerlendireceğiz, ona göre karar vereceğiz" cevabını verdi.

TRANSFER VE RUH VURGUSU

Başkan adayı Saran, transfer planlarına dair de açıklamalarda bulunarak “Acil 2 transfer yapacağız” derken, “Fenerbahçe ruhu ve Kadıköy cehennemi… Bunları geri getireceğiz” ifadelerini kullandı.

"3 SENE ŞAMPİYON YAPAMAYAN BAŞKAN GİDECEK"

Saran'ın açıklamalarından diğer satır başları:

"Tüzüğü değiştireceğiz. 3 sene şampiyon yapamayan başkan, bir sonraki seçimde aday olamayacak.

Seçilirsek görev süremiz 1.5 sene olacak. Bu sürede şampiyon yapamazsam bahanelere sığınmadan 1.5 sene sonra başkanlığı bırakacağım.

Aziz Yıldırım beni Fenerbahçe camiasına kazandıran çok değerli bir insandır. Elini sıkacağım.

Sürekli bahane sunan insan, zayıf insandır. Fenerbahçe'nin para sorunu yok, parayı yanlış harcama sorunu var.

Mevcut yönetim 20 bin kombineyi satıyor. Biz 40 bine çıkaracağız ve E Blok'taki o dolmayan fahiş fiyatlı tribünü iptal edeceğiz."

