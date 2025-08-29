Menü Kapat
Editor
Editor
 Suat Vilgen

Sadettin Saran'dan Mourinho açıklaması! Seçimi kazanırsa takımın başında kalacak mı?

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, teknik direktör Jose Mourinho hakkında konuştu. Saran, seçim sonrası olası senaryoya dair net mesajlar verdi.

Sadettin Saran'dan Mourinho açıklaması! Seçimi kazanırsa takımın başında kalacak mı?
29.08.2025
29.08.2025
saat ikonu 10:22

Kulübü Başkan Adayı , NOW’a yaptığı açıklamalarda teknik direktör Jose Mourinho’nun geleceğine ilişkin soruları yanıtladı. Mourinho ile ilgili gündeme gelen “Seçilirseniz hocayla devam edecek misiniz?” sorusuna Saran “Pazar günü maçımız var o yüzden hocamızı kötülemeyeceğim ama Seçilirsek gelir gelmez hocamızla konuşacağız, değerlendireceğiz, ona göre karar vereceğiz" cevabını verdi.

Sadettin Saran'dan Mourinho açıklaması! Seçimi kazanırsa takımın başında kalacak mı?

TRANSFER VE RUH VURGUSU

Başkan adayı Saran, planlarına dair de açıklamalarda bulunarak “Acil 2 transfer yapacağız” derken, “Fenerbahçe ruhu ve Kadıköy cehennemi… Bunları geri getireceğiz” ifadelerini kullandı.

"3 SENE ŞAMPİYON YAPAMAYAN BAŞKAN GİDECEK"

Saran'ın açıklamalarından diğer satır başları:

"Tüzüğü değiştireceğiz. 3 sene şampiyon yapamayan başkan, bir sonraki seçimde aday olamayacak.

Seçilirsek görev süremiz 1.5 sene olacak. Bu sürede şampiyon yapamazsam bahanelere sığınmadan 1.5 sene sonra başkanlığı bırakacağım.

Aziz Yıldırım beni Fenerbahçe camiasına kazandıran çok değerli bir insandır. Elini sıkacağım.

Sürekli bahane sunan insan, zayıf insandır. Fenerbahçe'nin para sorunu yok, parayı yanlış harcama sorunu var.

Mevcut yönetim 20 bin kombineyi satıyor. Biz 40 bine çıkaracağız ve E Blok'taki o dolmayan fahiş fiyatlı tribünü iptal edeceğiz."

