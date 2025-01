Son dakika| Fenerbahçe'de ilk ayrılık resmen duyuruldu! Sosyal medyadan duygusal veda

17 Ocak 2025 11:20 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 11:26

Son dakika: Fenerbahçe'de ara transfer döneminin ilk ayrılığı yaşandı. Lincoln Henrique sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertlilere veda etti.

Fenerbahçe​'de ara transfer​ döneminin ilk ayrılığı resmen gerçekleşti. Lincoln Henrique​ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertlilere veda etti. Kiralık olarak formasını giydiği ülkesi Brezilya​ ekiplerinden Bragantino'dan Fenerbahçe'ye dönen Lincoln kariyer kararına sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı.

"HER ZAMAN KALBİMLDE OLACAKSINIZ"

Lincoln açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İstanbul'a dönmek ve taraftarların sevgisini her zaman hissetmek harikaydı. Sahada da bu hissi yaşamak amacıyla geri döndüm, ancak hayatta her şey istediğimiz gibi olmuyor. Huzurlu hissediyorum ve değer göreceğim yerde daha iyi şeylerin olacağı hissiyle. Tüm taraftarlara teşekkür ederim, her zaman kalbimde ve ailemin kalbinde olacaksınız. 💙💛"