Suudi Arabistan Pro Lig'de bir Türk transferi daha gerçekleşti!

Burak İnce'den flaş bir transfer hamlesi geldi. Son olarak Slask Wroclaw'da forma giyen Burak İnce, kariyerine Suudi Arabistan'da devam etmeye karar verdi.
Suudi Arabistan Pro Ligi'nde mücadele eden Al Akhdoud, Burak İnce transferini sosyal medya hesaplarından duyurdu ve "Türk 'Burak İnce' Aslanlar İni'ne katıldı." ifadelerini kullandı.
Al Akhdoud öncesinde Slask Wroclaw'da forma giyen Burak İnce, eski kulübüyle 41 maça çıkmış ve 4 gol ile 2 asistlik katkı sağlamıştı.