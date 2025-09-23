Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Futbol
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Suudi Arabistan Pro Lig'de bir Türk transferi daha gerçekleşti!

Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Akhdoud, Burak İnce transferini duyurdu. 21 yaşındaki hücumcu, Suudi temsilcisiyle sözleşme imzaladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Suudi Arabistan Pro Lig'de bir Türk transferi daha gerçekleşti!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 20:08
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 20:14

Burak İnce'den flaş bir transfer hamlesi geldi. Son olarak Slask Wroclaw'da forma giyen Burak İnce, kariyerine Suudi Arabistan'da devam etmeye karar verdi.

AL AKHDOUD BURAK İNCE İÇİN PAYLAŞIM GERÇEKLEŞTİRDİ

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde mücadele eden Al Akhdoud, Burak İnce transferini sosyal medya hesaplarından duyurdu ve "Türk 'Burak İnce' Aslanlar İni'ne katıldı." ifadelerini kullandı.

https://x.com/ALAKHDOUD/status/1970496490792481241

BURAK İNCE VE SLASK WROCLAW PERFORMANSI

Al Akhdoud öncesinde Slask Wroclaw'da forma giyen Burak İnce, eski kulübüyle 41 maça çıkmış ve 4 gol ile 2 asistlik katkı sağlamıştı.

Suudi Arabistan Pro Lig'de bir Türk transferi daha gerçekleşti!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kenan Yıldız'a İngiltere'den transfer kancası: Juventus'ta kritik karar!
Galatasaray’da Gabriel Sara ayrılığı: Sürpriz teklifler!

Sıkça Sorulan Sorular

SUUDİ ARABİSTAN'DA BAŞKA KİM FORMA GİYİYOR?
Merih Demiral Al Ahli'de ve Yusuk Akçiçek de Al Hilal'de oynarken, Berat Özdemir ise Türkiye'ye geri dönmeye karar vermişti.
ETİKETLER
#Suudi Arabistan Pro Lig
#Transfer Haberleri
#burak ince
#Futbol
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.