Futbol
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Trabzonspor, Uğurcan sonrası yeni kalecisini buldu! Fiyatı 15 kat daha az

Trabzonspor, kaptanı Uğurcan Çakır’ı Galatasaray’a 33 miyon euroluk rekor bedelle sattı. Bordo-mavililerin yeni kaleci hedefi ise Süper Lig'den ve maliyeti sadece 2 milyon euro!

Trabzonspor, Uğurcan sonrası yeni kalecisini buldu! Fiyatı 15 kat daha az
KAYNAK:
Ajansspor
|
GİRİŞ:
02.09.2025
saat ikonu 08:40
|
GÜNCELLEME:
02.09.2025
saat ikonu 09:51

, kaptanı ve milli kalecisi ’ın ’a transferini resmen duyurdu. Bordo-mavililer, 33 milyon euro garanti bedel artı 3 milyon euro şarta bağlı bonuslarla toplamda 36 milyon euroya yaklaşan bu satışla Türk futbol tarihine geçen bir transfere imza attı.

Trabzonspor, Uğurcan sonrası yeni kalecisini buldu! Fiyatı 15 kat daha az
Uğurcan Çakır resmen Galatasaray'da: Transferi kendisi duyurdu!

YENİ HEDEF BELLİ OLDU

Uğurcan’ın ayrılığı sonrası gözlerin çevrildiği Trabzonspor kalesi için yeni aday belli oldu. Ajansspor’un haberine göre Karadeniz ekibi, forması giyen Bilal Bayazıt’ı gündemine aldı. Henüz resmi teklif yapılmazken kulüp yönetiminin dolaylı temaslarla süreci ilerlettiği öğrenildi.

Trabzonspor, Uğurcan sonrası yeni kalecisini buldu! Fiyatı 15 kat daha az

BİLAL BAYAZIT KİMDİR?

Kayserispor’un 26 yaşındaki kalecisi Bilal Bayazıt’ın piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor. Bu rakam, Uğurcan’ın satış bedelinin yaklaşık 15’te 1’ine denk geliyor.

Trabzonspor, Uğurcan sonrası yeni kalecisini buldu! Fiyatı 15 kat daha az

Hollanda doğumlu eldiven, 2021 yılında Vitesse’den bedelsiz olarak Kayserispor’a olmuştu. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Bayazıt için Trabzonspor’un girişimlerini hızlandırması bekleniyor.

