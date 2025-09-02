Trabzonspor, Uğurcan sonrası yeni kalecisini buldu! Fiyatı 15 kat daha az

Trabzonspor, kaptanı ve milli kalecisi Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferini resmen duyurdu. Bordo-mavililer, 33 milyon euro garanti bedel artı 3 milyon euro şarta bağlı bonuslarla toplamda 36 milyon euroya yaklaşan bu satışla Türk futbol tarihine geçen bir transfere imza attı.

YENİ HEDEF BELLİ OLDU

Uğurcan’ın ayrılığı sonrası gözlerin çevrildiği Trabzonspor kalesi için yeni aday belli oldu. Ajansspor’un haberine göre Karadeniz ekibi, Kayserispor forması giyen Bilal Bayazıt’ı gündemine aldı. Henüz resmi teklif yapılmazken kulüp yönetiminin dolaylı temaslarla süreci ilerlettiği öğrenildi.

BİLAL BAYAZIT KİMDİR?

Kayserispor’un 26 yaşındaki kalecisi Bilal Bayazıt’ın piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor. Bu rakam, Uğurcan’ın satış bedelinin yaklaşık 15’te 1’ine denk geliyor.

Hollanda doğumlu eldiven, 2021 yılında Vitesse’den bedelsiz olarak Kayserispor’a transfer olmuştu. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Bayazıt için Trabzonspor’un girişimlerini hızlandırması bekleniyor.