7 yıldır aranıyordu, yakalandı

Karabük'te, 7 yıldır çeşitli suçlardan aranan zanlı yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara ve Çankırı İlamat Masasınca hakkında "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma, bulundurma", "Yaralama" ve benzeri suçlardan 7 yıldır aranan R.Y, Karabük ve Çankırı Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Eflani ilçesinde yakalandı. Zanlının 7 ayrı suçtan toplam 10 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 26 bin 760 TL adli para cezası bulunduğu belirlendi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan zanlı tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na konuldu.